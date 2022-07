Une des priorités du président de la République consiste à affranchir l'économie du pays du secteur pétro-gazier qui demeure incontestablement sa colonne vertébrale. Un statut assuré par la Compagnie nationale des hydrocarbures qui assure au pays: paix, stabilité et prospérité. Le chef de l'État a tenu à le souligner. Sonatrach est «l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale», avait déclaré Abdelmadjid Tebboune, le 23 juin dernier, à partir d'Oran qui a abrité la XIXe édition des Jeux méditerranéens. Une clarification qui ne signifie pas que le développement soit atteint sans d'autres avancées majeures. Et sur sur ce plan nul n'ignore que pratiquement tout reste à faire à commencer par cette bureaucratie à la peau dure à laquelle il faut tordre le cou. Chose qui n'est pas aisée tant elle a la peau dure. Sa responsabilité dans les retards pris par des projets qui auraient dû être lancés, il y a belle lurette sont attestés. Un phénomène décrié que le premier magistrat du pays qui a décidé de lui livrer une guerre sans merci. Un leitmotiv. Abdelmadjid Tebboune a en effet mis l'accent de nouveau sur l'importance de la libération totale du parcours des projets d'investissement du système bureaucratique, lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidée le 5 juin 2022. Une recommandation qui a porté ses fruits. Le nombre de projets d'investissement qui ont bénéficié de la levée d'obstacles s'élèverait à 867 projets sur un total de 915 projets concernés. La levée des obstacles sur les projets d'investissement qui est toujours en cours doit permettre un décollage de l'activité et de la production, ainsi que la création d'environ 54 000 emplois dès la mise en exploitation de l'ensemble des entreprises. En près d'une année, de septembre 2021 à ce jour, certaines décisions et non des moindres ont contribué à déblayer le terrain pour que 2022 décrétée année économique ne soit pas un vain mot. Un des objectifs majeurs fixé par le locataire d'El Mouradia à son gouvernement a été à ce propos atteint. De quoi s'agit-il? Il est impératif d'augmenter les «exportations hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars, d'ici fin 2021», contre les 2 milliards de dollars actuels avait déclaré Abdelmadjid Tebboune, le 18 août 2020, lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle. Le contrat a été rempli. Le nouveau Code des investissements doit constituer un autre levier pour déblayer le terrain et lancer un signal fort aux investisseurs étrangers, après avoir fait sauter le verrou du 51/49. Les opérateurs étrangers pourront investir en Algérie, sans distinction aucune avec l'investisseur national. Le climat des affaires, qui a tant rebuté les investisseurs étrangers, sera ainsi enfin assaini afin de drainer plus d'intérêt à un marché qui ne manque, pourtant pas, d'arguments... Il y a lieu de citer à ce sujet la transition énergétique: un chantier phare du gouvernement qui semble piétiner à l'instar de celui de la réalisation de centrales photovoltaïques de 1000 mégawatts, dont l'avis d'appel d'offres avait été prorogé. Cette décision de prorogation de délai «fait suite à la demande des investisseurs nationaux et internationaux participant au projet Solar 1000 MW, souhaitant approfondir leurs études techniques et financières», avait expliqué la Société algérienne des énergies renouvelables (Shaems) chargée de la gestion de la réalisation du projet dans un communiqué publié le 16 juin. D'autres projets et non des moindres sont au «point mort». La réalisation du port d'El Hamdania à Cherchell, les gisements de fer de Ghar Djebilet, de la mine de zinc d'Amizour à Béjaïa, de phosphates de Bir El Ater à Tébessa, de l'ouverture de la piste minière en général, forces de frappe de l'économie nationale n'ont pas encore connu leur baptême du feu...