La saison des fruits sera prometteuse. Sa production sera riche, voire abondante. C'est ce que l'on apprend auprès de la direction des services agricoles de la wilaya d'Oran, qui s'attend à une hausse de la production des fruits cette saison. Cette production sera, selon les mêmes services, de 87700 quintaux.

Le chef de service production et de l'appui technique, Mohamed-Amine Messabih, a indiqué que «cette quantité de fruits sera produite sur une superficie globale de 3191 hectares, contre 80500 quintaux l'an dernier».

La direction des services agricoles a basé ses calculs sur plusieurs facteurs qui sont réunis et ont fait que la récolte des fruits soit riche cette année. Il s'agit d'abord de la hausse du niveau des précipitations enregistrées aux mois de mars et avril derniers qui ont contribué amplement à la hausse du volume des fruits et leur abondance, en plus du respect, par les producteurs du processus technique et à l'accompagnement permanent afin de protéger ces fruits contre les parasites. «À cela s'ajoute le soutien de l'État ayant encouragé et accompagné les agriculteurs dans le développement de l'arboriculture fruitière surtout dans les domaines de l'irrigation d'appoint, de la fourniture d'engrais et des crédits Rfig et Tahadi, du machinisme agricole et autres», a-t-on expliqué.

D'ailleurs, le mois de mai a été marqué par le début de l'apparition des premiers fruits de saison. Il s'agit, notamment, des abricots et des nèfles, puis viennent d'autres variétés comme les pêches, les figues, les poires et les prunes. Les pêches se taillent la part du lion dont les terres réservées aux arbres fruitiers représentent une superficie de 810 hectares.

La production prévisionnelle est estimée à environ 33900 quintaux de différentes variétés dont la très célèbre pêche de Bousfer connue sous le nom Alberta. La pêche est répandue dans les régions montagneuses et cueillie début août, alors que d'autres espèces du même fruit sont très souvent cueillies des mois auparavant. La pêche Alberta, en plus d'être nourrissante, sert à la confiserie.

La direction des services agricoles d'Oran s'apprête à lui donner la place qui lui sied en la labellisant, tout en élargissant sa culture. Pour la faire valoir, les mêmes services s'apprêtent à organiser, ces jours-ci, le festival de la pêche. La rencontre, qui est également commerciale, sera domiciliée au fief de ce fruit, soit la commune de Bousfer.

À Oran, la plantation d'abricotiers vient en deuxième position. Sa production prévisionnelle est de 26000 quintaux et ce sur une superficie de 570 ha. La culture de la poire vient à la troisième place, occupant une superficie de 232 ha et produit pas moins de 6550 quintaux. Les prunes, produisant 3300 quintaux, s'étendent sur une superficie de 215 ha, en plus d'autres fruits de saison, comme les figues.