Des spécialistes en agriculture l'ont affirmé, jeudi, à Guelma. L'Algérie est capable d'assurer aux citoyens de la «pomme de terre fraîche tout au long de l'année» en recourant à un cycle de culture agricole alternant céréales et pommes de terre.

La feuille de route du ministère de l'Agriculture et du développement rural (Madr) vise à porter la production nationale annuelle de ce tubercule «Parmentier» à 65 millions de quintaux (qx) d'ici 2024, contre 50 millions de qx actuellement, a indiqué Rabah Filali, directeur central au ministère, au cours d'une rencontre régionale tenue au siège de la Chambre locale d'agriculture.

Cette rencontre, qui a réuni des représentants de 10 wilayas de l'est du pays, a été consacrée au développement de la culture de la pomme de terre hors saison. La concrétisation de ce programme, a déclaré Filali, repose sur l'exploitation idoine des terres agricoles proches des sources d'eau en produisant par alternance céréales et pommes de terre sur les mêmes parcelles cultivées.

«Toutes les conditions existent pour mettre en oeuvre cette technique pour le développement de la production nationale de la pomme de terre», a encore affirmé ce haut fonctionnaire du Madr.

L'exploitation de la période creuse, qui s'étale de la fin de la campagne de moisson-battage à celle des labours-semailles, pour cultiver de la pomme de terre hors-saison, permettra aux Algériens d'avoir à leur disposition de la pomme de terre fraîche tout au long de l'année, a soutenu, de son côté, le président du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre, Ahcène Kedmani.

«L'alternance de ces deux cultures est importante pour améliorer la fertilité du sol et réduire le recours aux fertilisants, tout en améliorant le rendement à l'hectare des deux produits», a relevé Kedmani qui estime que le système d'alternance des cultures permettra l'augmentation de la production du pays en pomme de terre hors-saison destinée à la consommation ou pour servir de semences.