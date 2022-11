Les étudiants en chirurgie dentaire au niveau de la Faculté de Constantine ont entamé une nouvelle grève. Une action entamée, selon les étudiants, en réponse à la «décision de l'administration de décréter une année blanche». Une décision qualifiée de «fait abusif». Dans un communiqué transmis à notre rédaction, les étudiants dénoncent une «administration irresponsable» qui «impose volontairement un retard dans l'aboutissement du cursus 2021-2022 en programmant la fin du cycle pour les mois de mars ou avril 2023» sans que «l'administration ne prenne la peine d'annoncer la date du prochain cycle». Pour les étudiants, l'administration « souhaite imposer une année blanche» menaçant «pas moins de 700 étudiants». Pour étayer leurs propos, ils avancent le fait que « l'administration ne prend pas en ligne de compte les nouveau inscrits dans le cursus universitaire». Unanimes, ces étudiants qualifient le comportement de l'administration «de vengeance par rapport à la grève observée l'année dernière» par laquelle ces étudiants souhaitaient passer un message à la tutelle et aux responsables locaux. Il ne s'agit nullement d'un intérêt particulier, mais d'un problème de santé publique. En effet, ces étudiants avaient dénoncé les conditions dans lesquelles ils exercent. Le débrayage, qui a été, en plus, illustré par des photos a été soutenu par des rapports transmis au ministère de tutelle, n'a fait l'objet d'aucune suite. Pourtant, les doléances des étudiants entrent dans le cadre du travail, notamment quand il s'agit du manque de moyens, l'absence de la maintenance des équipements, l'absence d'hygiène totale, fuites de gaz et d'eau sur les lieux de travail et les perturbations dans l'alimentation en électricité.

À cela s'ajoutent l'état lamentable des salles de cours, le manque de formation, en ce qui concerne les travaux pratiques, d'où l'exposition des patients à des risques majeurs pouvant nuire à leur santé, surtout si l'on soulève le cas des maladies transmissibles, en l'absence d'opérations de désinfection pratiquement inexistants.