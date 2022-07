Environ 60 enfants de réfugiés sahraouis passent depuis mercredi leurs vacances au niveau du centre de vacances de la ville côtière d'Aokas dans la wilaya de Béjaïa, pris en charge par des animateurs de la direction de la jeunesse et des sports et encadrés par six moniteurs sahraouis. Cette initiative entre dans le cadre de la caravane nationale politico-culturelle de solidarité avec le peuple sahraoui, organisée par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnaps). La plupart des responsables de la wilaya ont été sollicités pour créer toutes les conditions d'un hébergement confortable pour les vacanciers qui ont été accueillis par un groupe d'encadreurs dans la matinée au niveau de l'aéroport de Constantine avant d'être installés en fin de journée au centre de camping dans la municipalité côtière d'Aokas par les autorités locales de la wilaya de Béjaïa. Pour animer la période de vacances, qui s'étalera sur un mois entier, un programme riche en sorties récréatives à travers les plages de la wilaya de Bejaïa, ponctué par des activités artistiques et des humoristiques au profit des groupes de vacanciers, a été concocté. Les responsables du camp de toile d'Aokas ont mis dans cette optique tous les moyens au service de ces enfants sahraouis, ravis de l'accueil et émerveillés par la beauté des paysages de la région. Les encadreurs de ce camp de vacances semblent être satisfaits, comme nous l'avons constaté sur place au niveau de cette station balnéaire. «Tous les moyens ont été mis à la disposition de ces enfants et leur séjour se déroule dans de très bonnes conditions», dira l'un des encadreurs sahraouis de ce camp de vacances. Et d'ajouter: «Ces derniers ont besoin d'aller à la rencontre d'autres enfants» et «découvrir d'autres pays». Parmi ces enfants, «il y a ceux qui voient la mer de près pour la première fois de leur vie», a-t-il conclu. Durant leur séjour, les enfants sahraouis auront à rencontrer aussi d'autres enfants pour des échanges fructueux. Le programme comprend également l'organisation de compétitions sportives et de compétitions intellectuelles, entrecoupées de circuits touristiques et d'exploration à travers les sites historiques et archéologiques dont regorge la wilaya de Béjaïa, ainsi que des excursions touristiques dans le centre-ville.Des sorties dans les villes balnéaires de Melbou, Tichy, Souk el-Ténine, une virée dans la ville de Kherrata, les chutes de Kafrida ainsi que des sorties sur la côte ouest de Béjaïa sont au menu du programme concocté en faveur de ces enfants. «Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à Béjaïa pour la réussite de ce séjour. Les enfants se portent merveilleusement bien et sont très contents de se retrouver ici», notent presque à l'unisson les encadreurs sahraouis, qui ne sont pas à leurs premiers séjours. L'organisation d'une telle manifestation confirme le bon voisinage et l'action humanitaire et de solidarité que mène l'Algérie avec nos frères sahraouis, indique un responsable de la wilaya de Béjaïa