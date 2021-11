Plusieurs opérations de distribution de logements à travers tout le territoire national, ont eu lieu à l'occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre.

À Tissemsilt, un quota de 205 logements de différents programmes et 305 aides à l'habitat rural ont été attribués.

À Laghouat et El-Oued également avec la distribution de plus de 8 800 unités et plus de 2 800 aides à l'auto-construction et un montant d'un million DA.La même opération s'est déroulée à Tizi Ouzou avec l'attribution de plus de 300 logements à Draâ El Mizan. À Chlef, c'est plus de 1100 unités et 830 logements pour Relizane.À Àïn Temouchent, Saïda, Aïn Defla et ailleurs, les cérémonies de remise de clés des différentes formules de logements à leurs bénéficiaires ont également été organisées. La célébration du déclenchement de la Glorieuse Guerre de libération a été une occasion également pour honorer des moudjahidine ainsi que des veuves et enfants de chouhada, dans plusieurs régions du pays. Les autorités locales n'ont pas manqué aussi de donner le coup d'envoi de plusieurs épreuves sportives à l'occasion du 1er Novembre.