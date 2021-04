À l'instar des pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA), l'Algérie a célébré, hier, mardi, la «Journée maghrébine du don de sang» sous le thème incitatif «Un grand merci pour votre don de vie». Cet événement, qui se tient sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, s'est caractérisé par la «générosité» de la population algérienne à travers tout le pays où pas moins de 40 véhicules de collecte ont sillonné les 58 wilayas. Instituée en mai 2006, lors de la réunion de la Commission maghrébine chargée des médicaments, dispositifs médicaux et autres laboratoires d'analyse et de transfusions sanguines, cette journée permet un renforcement des relations de coopération entre les pays de l'UMA dans le domaine, notamment de la transfusion sanguine. Lors d'un entretien, hier, avec L'Expression, le docteur Sofiane Kerri, représentant de l'Agence national du sang (ANS), s'est félicité de la «générosité» du peuple algérien qui a répondu «présent» à cet appel qui a vu, entre autres, quelque 223.000 donneurs de sang parmi les rangs de la police. Cette campagne de collecte de sang, s'est déroulée, faut-il le souligner, en coordination avec la Fédération algérienne des donneurs de sang (Fads), les directions de la santé et de la population (DSP) et le mouvement associatif. Elle répond aussi aux besoins impérieux des services de soins des établissements de santé tout en leur garantissant un «approvisionnement sûr, suffisant et durable» en produits sanguins. La campagne se décline sous forme de divers événements, dont des journées de sensibilisation et des collations en l'honneur des donneurs de sang pour les revitaliser après cet acte vital.L'opération, qui s'étalera sur trois jours, sera suivie de deux autres campagnes le 14 juin 2021 à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang et le 25 octobre 2021 à l'occasion de leur Journée nationale. Plusieurs partenaires participent à cette opération, dont le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs à travers «la promotion du don de sang dans les prêches religieux». Y sont associées également des entreprises nationales telles que Sonelgaz, Algérie télécom, Mobilis et l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC). L'objectif essentiel de ces campagnes, nationale, maghrébine et mondiale, a indiqué le docteur Kerri à L'Expression, vise un «approvisionnement permanent et régulier sachant que les globules rouges n'ont une durée de conservation que de 42 jours seulement et que les «plaquettes sanguines, qui coagulent le sang, utilisées surtout par les cancéreux, ne prétendent qu'à cinq jours de conservation.» La Journée nationale du don de sang est programmée le 25 octobre de chaque année alors que la Journée mondiale est marquée le 14 juin de l'an. Selon le docteur Kerri, l'activité transfusionnelle de l'année 2020 a permis de recenser 240 structures de transfusion sanguine fonctionnelle à travers le pays. Plus de 675.000 candidats se sont présentés pour y effectuer un don de sang dont près de 569.000 poches de sang ont été collectées. Cependant, regrette le docteur Kerri, une régression de 13% a été enregistrée en 2019, liée à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19. Il dira que les collectes réalisées en site fixe ont représenté les trois quarts des collectes avec 62% de bénévoles dont 40% occasionnels au rythme d'une fois l'an et 22% réguliers deux fois par an. 38% de ces dons bénévoles ont été des dons de «compensation», c'est-à-dire des dons de citoyens venus compenser les besoins sanguins d'un proche, ou d'un parent hospitalisé, ayant besoin d'une transfusion sanguine.