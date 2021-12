L'Omicron, le dernier variant du coronavirus découvert en Afrique du Sud, a fait le tour des continents, avant de revenir en Afrique et s'approcher de plus en plus de l'Algérie. Découvert la semaine dernière en France et avant-hier en Tunisie, l'Omicron serait peut-être en Algérie. Lors de son intervention, vendredi, sur la chaîne de télévision Ennahar TV, le directeur général de l'institut Pasteur, Fawzi Derrar, a indiqué que l'Algérie a enregistré des cas suspects du variant Omicron. Les trois premiers se sont avérés négatifs, mais d'autres cas suspects sont soumis actuellement au test de dépistage. En cas de confirmation, le ministre de le Santé annoncera les résultats. Abderrahmane Benbouzid a d'ailleurs affirmé, hier, que pour l'heure, l'Algérie n'a enregistré aucun cas d'Omicron «Ce qui est dit sur le mutant Omicron n'a pas encore été prouvé», a indiqué le ministre, soulignant que «l'appréhension au début de l'émergence de tout nouveau mutant est normale». Il a tenu également à préciser qu' «actuellement, il n'est pas envisagé de revenir aux procédures de fermeture totale. Cela n'arriverait qu'en cas de catastrophe».