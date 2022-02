Jusqu'où ira le bras de fer qui oppose toujours les boulangers à leur tutelle? C'est la question que se posent les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou contraints d'acheter la baguette de pain à 15 dinars, au lieu de 10 dinars, malgré les appels de l'Ugcaa (Union générale des commerçants et artisans algériens), initiatrice, d'ailleurs, de l'appel à la grève. Il faut dire aussi qu'au lendemain du retour au travail des boulangers, la direction du commerce de la wilaya a expliqué aux citoyens et aux boulangers que la baguette de 10 dinars garde le même prix et la baguette de pain amélioré sera vendu, non pas à 15 dinars, mais à 10 dinars si la baguette normale venait à manquer. Mais, force est de constater qu'après de nombreux jours, les boulangers campent sur leurs positions, défiant même la loi, maintes fois rappelée par les autorités locales. Hier, vendredi, la baguette était, indiscutablement, vendue à 15 dinars. Devant cette situation, l'appel de l'association locale des consommateurs aux pouvoirs publics à trouver une solution ne semble guère trouver écho chez la corporation qui refuse d'entendre raison.

Du côté des citoyens, résignés malgré eux, la confusion est assimilée à un mal qu'il faut prendre en patience. « Moi personnellement, je n'ai rien compris de cette histoire à dormir debout. Les commerçants expliquent que les boulangers leur imposent de vendre le pain à 15 dinars. Les autorités rappellent que le pain reste toujours à 10 dinars. Pour vous dire, il m'est plus facile de comprendre que 10 égal 15 que de comprendre cette situation», ironise un citoyen venu acheter du pain. Il faut dire aussi que la confusion est totale.

Ni les associations de défense des consommateurs, ni le syndicat des boulangers, ni même la direction du commerce qui détient le pouvoir de persuasion et de dissuasion via un arsenal juridique allant jusqu'à un pouvoir de retirer les registres, n'ont pour l'instant pu faire fléchir la décision des boulangers d'augmenter le prix de la baguette.

Les commerçants semblent suivre le cours des choses en appliquant les nouvelles tarifications et les citoyens achètent avec les nouveaux prix fixés, non pas par les pouvoirs publics mais par les boulangers eux-mêmes.

En fait, il faut également rappeler que du côté des boulangers, l'ambiance n'est pas à la bonne humeur. Ces derniers soulèvent une panoplie de problèmes dont la hausse considérable des matières premières entrant dans la fabrication de la baguette à l'instar de la levure, dont le prix à quadruplé en l'espace de quelques années. Les boulangers affirmaient également avoir alerté les pouvoirs publics sur le danger de disparition qui guette la corporation si cette situation «intenable»

persistait.

Enfin, au vu de la situation de confusion qui s'installe, il faudra vraiment une baguette magique pour régler le problème de la baguette...de 10 dinars.