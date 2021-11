Comme il y avait deux avocats d'accord sur tout, les choses allèrent vite, entre les deux parties, arrangeant amplement les parents éprouvés par un tel drame que personne n'avait désiré et le contentieux vira aussi vite vers une solution à l'amiable, où on a constaté que le père de l'inculpé rendit cinq visites de sympathie, de courtoisie et d'éternelle amitié, avec suffisamment de provisions pour la famille de la victime, qui ne montrera aucune animosité, ni rancune, et à l'image de Hadj Abdelouahed, le papa de Sid Ahmed, le mot «pardon», était le mot d'ordre de la famille meurtrie. Par ailleurs, les deux avocats, commis d'office, ont joué « un rôle exemplaire puisque, les deux plaideurs n'ont pas tardé durant leurs interventions, se limitant à la présentation des condoléances à la famille de Sid Ahmed, puis à déplorer que le destin ait encore une fois frappé, une famille unie, pieuse et affable ainsi qu' un honnête travailleur, dont le seul crime a été de rendre une visite de courtoisie à ses alliés. Après avoir rappelé que les procédures ont été respectées, pour que justice soit rendue dans les règles de l'art, les deux conseils se séparèrent «avec le ferme espoir que l'inculpé n'écope d'aucune peine dégradante et dangereuse pour la suite de sa carrière d'infirmier modèle, car, depuis l'accident, il n'a plus remis les pieds au boulot, tant sa douleur est incommensurable et abominable!»

Il faut dire aussi que l'avocate de la partie civile, « a longuement dédramatisé, les faits qu'elle a présentés comme le résultat d'un «mektoub», qui ne dit pas son nom!» Comme une réponse solide, l'avocat de l'inculpé Tayeb Lendou, a plutôt pris ce drame du bon côté: «Madame la présidente, ce violent, dramatique et horrible incident a montré combien les deux familles étaient proches, l'une de l'autre!

En effet, après avoir rendu visite à la famille du petit Sid Ahmed, il sort, s'empare du volant, et démarre, ô catastrophe, sans se rendre compte que l'enfant se trouvait, à ce moment précis sous le châssis du camion!».