La mendicité reflète, certes, un signe de pauvreté, mais également un délit sévèrement réprimé, notamment lorsqu'il s'agit de l'exploitation des enfants âgés pour quémander quelques dinars. Devant l'ampleur pris par ce phénomène, la direction de l'action sociale a jugé utile de prendre les devants. Les enquêtes menées sur le terrain ont abouti à des conclusions sidérantes l'ayant amené à se constituer partie civile. Dans ce sillage, les services spécialisés de cette entité, rattachée au ministère de la Solidarité, ont déposé plainte contre 130 personnes pour traite humaine et exploitation d'enfants dans la mendicité. «Il s'agit tout simplement de la traite humaine interdite par la réglementation», a-t-on indiqué, détaillant, avec exactitude les dessous de ce phénomène aux allures fulgurantes.

Lors de leurs différentes sorties, les mêmes services sont, à plus d'un cas, tombés nez à nez avec des enfants «contraints» à mendier. Leurs pourvoyeurs excellent dans leur mode opératoire en déposant ces chérubins dans les coins à forte concentration, tendant la manche et amadouant les passants. Pis encore, les mêmes enquêtes ont révélé que «ces esclaves des temps modernes» n'ont aucun lien de parenté avec leurs exploitants. Il s'agit d'hommes et de femmes, rompus à de telles pratiques qui viennent des quatre coins de la wilaya d'Oran, déposant, dans des coins sensibles, ces enfants, constitués, en majorité, de malades souffrant de pathologies plus ou moins graves.

D'autres ne trouvent rien de mieux à faire que d'élire «domicile» au niveau des panneaux de signalisation pour apostropher les automobilistes une fois mobilisés par le feu rouge. D'autres enfants, d'un âge scolaire, sillonnent à longueur de journées les différentes rames du tramway, quémandant des pièces qu'ils remettent à leurs «employeurs» à la fin de journée. Des sources difficiles à vérifier indiquent que «des personnes vont jusqu'à louer des enfants qu'ils lâchent dans les rues d'Oran en vue de mendier». «Rien n'est impossible», a-t-on expliqué au niveau de l'Action sociale, expliquant que la réglementation est explicite: «L'utilisation des enfants dans la mendicité est un crime perpétré contre l'enfance.». Le phénomène est en fait national. Lors d'une séance plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales, octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a révélé que «54 individus impliqués dans l'exploitation d'enfants dans la mendicité avaient été placés sous contrôle judiciaire durant les deux dernières années» et «17 autres en détention provisoire pour les mêmes chefs d'accusation». Il a fait état de «77 affaires au niveau national enregistrées en 2020 et la mise en détention provisoire dépôt de 77 individus impliqués dans l'exploitation d'enfants, alors que 54 autres ont été placés sous contrôle judiciaire», soulignant que «la majorité des individus impliqués dans ces crimes étaient en premier lieu des mamans. Ces dernières représentent un taux de plus de 50%».

Le ministre a rappelé «l'existence de réseaux de nationalités étrangères spécialisés dans la traite des humains et l'exploitation d'enfants et de femmes immigrées clandestines dans la mendicité». Des instructions avaient été données aux services compétents, en vue de l'intensification des opérations de sensibilisation au profit des parents et le renforcement du contrôle des lieux fréquentés par les bandes criminelles s'adonnant à l'exploitation des mineurs.