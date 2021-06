Les services de police de Sidi Bel Abbès ont démantelé un réseau criminel mettant la vie des enfants en danger, en les poussant à la délinquance et en les exploitant dans le trafic de drogue, a indiqué, hier, la cellule d'information et de communication de la sûreté de wilaya qui a ajouté que les services de police ont pu sauver trois enfants âgés entre 8 et 11 ans, trouvés dans la rue dans un état d'hallucinations dans la commune de Belouladi (3 km au sud de la ville de Sidi Bel-Abbès) et transférés aux urgences pour y recevoir les soins nécessaires puis ils ont été admis au service de réanimation.

La même source a fait savoir que la police a réussi à identifier trois criminels âgés entre 26 et 38 ans qui ont été arrêtés par les éléments de la sûreté urbaine extérieure de Belouladi, ajoutant que la police a saisi 569 comprimés psychotropes dont 118 dissimulés dans le cartable d'un des enfants âgé de 11 ans, trouvé évanoui.

Une perquisition a permis de découvrir 208 comprimés psychotropes à l'intérieur du domicile d'un des mis en cause et 243 comprimés et neuf flacons de liquide psychotrope au domicile

d'un autre, a-t-on précisé à la sûreté de wilaya.

Des procédures judiciaires ont été engagées à l'encontre des suspects qui seront présentés devant le parquet.