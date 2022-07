Quatorze (14) décès par noyade dans des plages et des retenues d'eau ont été enregistrés durant les dernières 48 heures, a indiqué, hier, un bilan de la Protection civile. Il s'agit de 9 décès au niveau des plages et 5 autres dans des retenues d'eau, note la même source, précisant que dans la wilaya d'Alger, le corps sans vie d'un jeune homme de 28 ans a été repêché à la plage surveillée de Reghaïa, alors qu'à Aïn Témouchent, le corps d'un adolescent de 16 ans a été repêché à la plage surveillée El Bir. Le même bilan fait état également de la mort par noyade d'un adolescent de 17 ans à la plage interdite à la baignade Les Falaises à Béjaïa, ainsi qu'un autre adolescent (17 ans) à Boumerdès, au niveau de la plage Djaouhara. À Mostaganem, le corps sans vie d'une fillette de 9 ans a été repéché à la plage Bahara-Centre, alors qu'un homme de 54 ans s'est noyé dans une retenue collinaire dans la commune de Bouguirat. À Skikda, un homme de 54 ans s'est noyé à la plage Karbaz, ainsi que deux autres à la plage Sekay, alors qu'à Souk Ahras, quatre enfants âgés entre 9 et 12 ans se sont noyés dans un barrage de Sidi-Mellag. On déplore aussi la mort par noyade d'un homme de 43 ans à la plage Sidi-Maârouf.