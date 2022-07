La commémoration du soixantième anniversaire du recouvrement de l'indépendance est particulièrement célébrée cette année à Bouira. Tous les secteurs d'activité ont posé leur touche. Un défilé géant a sillonné les grands boulevards de la ville, constitué de carrés représentant chacun un secteur précis en mettant en valeur l'évolution et la modernisation des activités au fil des années. À vrai dire la célébration de cette date symbole et historique a commencé depuis deux semaines, l'on parle des différentes activités commémoratives organisées çà et là par diverses associations, institutions et villages. Les festivités du 5 Juillet ont aussi concerné l'amélioration et le bien- être des citoyens. En effet, plusieurs édifices publics ont été réceptionnés. Les secteurs des sports, éducation, santé, hydraulique, culture et bien d'autres, ont enrichi leurs patrimoines mobiliers, soit avec de nouvelles structures ou encore avec l'amélioration des prestations fournies.

On s'est intéressé au volet logement, étant l'un des soucis les plus épineux pour les populations. Là, un énorme effort a été déployé par les services de la wilaya. Le 2 du mois en cours et toujours dans le cadre de la célébration du recouvrement de l'indépendance, Lekhel Ayat Abdeslam, le wali de Bouira au niveau de la salle omnisports Rabah Bitat et en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, a procédé à la distribution de pas moins de 2634 logements dans diverses formules. La remise des clés a fait le bonheur des bénéficiaires, notamment ceux qui ont trop attendu leurs maisons à cause des blocages et des arrêts de chantiers fréquents. Pour rappel, à l'arrivée de Lekhel Ayat Abdeslam, tous les projets trouvés à l'arrêt ont pu reprendre le travail grâce à des accords et des engagements conclus de part et d'autre, entre l'administration et les entreprises, « aussi des facilitations, quand cela était possible, étaient accordées aux entrepreneurs pour terminer leurs projets dans les plus brefs délais», précisait le wali de Bouira.

Ce 2 juillet, c'était une opération qui a touché l'ensemble des daïras de la wilaya a annoncé le wali, il s'agit de la remise des clés de 941 logements LPL répartis sur 11 communes, de 85 logements dans le cadre de la démolition des logements précaires RHP, 276 unités LPA, 496 unités Aadl et enfin la remise de 836 décisions d'aides à la construction rurale dans 38 communes. Le même jour le premier magistrat de la wilaya a révélé également la distribution de 100 décisions d'exploitation de locaux professionnels aux sortants des centres et instituts de la formation professionnelle, pour rappel, il s'agit de locaux distribués auparavant et récupérés par les services de wilaya pour non- exploitation par les ex- bénéficiaires.

L'on peut constater que des efforts considérables ont été déployés depuis trois ans déjà, en investissement, développement et logement, a Le wali de Bouira, dès son installation a procédé surtout au déblocage de tous les chantiers à l'arrêt. Pour ne citer que l'attribution des logements, le wali affirme avoir distribué pas moins de 9820 unités dans diverses formules. Enfin la journée du 2 du mois en cours était également l'occasion de remettre des titres d'honneur aux moudjahidine, aux lauréats des établissements scolaires et aussi aux sportifs qui ont déclenché des victoires nationales et internationales.