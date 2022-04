Le procès en criminelle de la 1ère instance tenu dimanche dernier, au tribunal de Dar El Beïda (cour d'Alger), a sonné le glas des dealers qui ont eu leurs comptes à l'issue d'une audience où le président du tribunal criminel et Nabila Bekraoua, la procureure générale brune, furent les stars du jour.

Le 1er pour avoir mené magistralement des débats d'une pureté surprenante, et la seconde, pour le métier étalé, tout au long de l'audience!

L'allant de cette jeune magistrate était d'autant plus facile, qu'il n'y avait point de jurés à cette audience, par la force de la loi! Revenons quelques instants vers le procès de dimanche, pour rappeler que juger, en période de Ramadhan, des accusés de trafic de came, relevait d'une prouesse! Il s'occupait aussi de la ´´police de l'audience´´, invitant le policier de service dans la salle, à assurer le silence, «troué» par des parents bavards, inquiets pour l'avenir immédiat menacé, de leurs progénitures assurément coupables du crime pour lequel ils sont poursuivis! Le seul point noir de cette salle d'audience est le manque flagrant de luminosité, qui mériterait un meilleur traitement, surtout pour les journalistes portant des lunettes de vue, chargés de couvrir les débats! «Saha f'tourkoum», en ce vingt deuxième jour de jeûne, quand même!