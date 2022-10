Il y a franchement dans les salles d'audience, des situations renversantes, bouleversantes, voire révoltantes. Nous allons vous raconter, une bizarre situation, survenue dans une des salles d'audience, d'une de nos vastes cours de justice, des lieux où l'on relève de tout, et pour calmer le tout, La présidente de la chambre correctionnelle a, par exemple, toutes les peines du monde à juguler les jaillissements d'un conseil, de surcroit, un ancien bâtonnier, qui a brillé de mille feux du temps du défunt parti unique. Les assauts incessants de l'avocat qui n'a pas cessé de souffler à l'oreille de son client, un homme à l'oreille dure, de surcroit! L'inculpé, ayant une drôle de bougeotte, ne tient plus en place, bouge, tourne la tête dans toutes les directions, bref: tout ce cirque dérange l'audience et sa bonne marche! La présidente de chambre correctionnelle, une magistrate à qui, on ne la fait plus, a remarqué le manège, d'emblée. Elle fit comme si de rien ne s'était passé, et, dans un premier temps, essaya de fermer les yeux. Enfin, elle ne les fermera pas totalement. Elle interpelle d' abord, dans un premier temps le prévenu, et comme les deux larrons n'entendent pas les injonctions de la juge, elle décida de passer à l'action en utilisant à bon escient le fameux concept: la police de l'audience qui appartient à la seule magistrate, selon la loi. Et la police de l'audience, c'est tout un programme à mettre en oeuvre pour faire comprendre aux non-initiés que l'unique responsable de l'audience, c'est bien elle, la juge du siège. Le conseil comprit le coup de semonce...