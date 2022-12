Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a lancé une campagne nationale visant à consolider les efforts de sensibilisation aux risques d'utilisation du gaz, notamment l'asphyxie au monoxyde de carbone.

Cette campagne qui associe plusieurs secteurs ministériels, des organismes et des composantes de la société civile, entend «asseoir la culture de prévention et à vulgariser des méthodes pour faire face aux dangers du gaz naturel et des gaz brûlés, en vue de réduire les accidents mortels qu'ils entraînent», a indiqué le ministère. Pour ce faire, «une journée ouverte d'information et de sensibilisation a été programmée pour aujourd'hui 03 décembre 2022, via les chaînes de télévision et de radio, notamment locales, et sera animée par des cadres, des experts et des représentants de différents organismes, établissements et associations qui activent dans le domaine. Ces derniers plaideront en faveur de la généralisation de la sensibilisation à ces risques et réaffirmeront l'importance de respecter scrupuleusement les règles de sécurité». Parallèlement avec cette journée d'information, les walis de la République, ajoute le communiqué, superviseront l'organisation d'activités de sensibilisation de proximité, avec la participation de tous les acteurs au niveau local, en vue d'exhorter les citoyens à adopter les comportements sûrs pour préserver leur intégrité et leur sécurité.

À ce titre, le ministère de l'Intérieur invite toutes les organisations et les acteurs de la société, à «adhérer à cette démarche louable», soulignant que «la conjugaison des efforts de tout un chacun permettra de sauver des vies».