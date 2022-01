Ayant célébré le premier jour de l'An amazigh de l'année passée en mode virtuel, l'Association Numidia renoue, cette année, avec la foule en officiant pompeusement l'édition de cette année qui s'étendra du 10 au 15 janvier en cours. Elle sera marquée par la mélancolie vu la crise sanitaire et son lot de victimes. C'est ce que l'on relève du programme concocté par les membres de cette association aux victimes de la pandémie de coronavirus pour leur soutien, des années durant, à cette organisation dans toutes ses démarches et ses activités. Saïd Zamouche, président de l'Association, dira en ce sens que «notre association n'oubliera jamais ses amis ni ses alliés. Nous avons perdu beaucoup d'amis dont les noms sont gravés à jamais dans les annales de cette organisation et dans nos esprits», citant dans ce chapitre «les hommages à rendre à Mme Mekiousa Arab Saïd décédée récemment. Cette grande dame a, depuis la création de l'association et le lancement de la célébration à Oran de Yennayer, joué un grand rôle dans toutes les activités en l'occurrence le festival du couscous». Le même élan des commémorations se poursuivra en rendant de vibrants hommages aux amis de l'association en l'occurrence les défunts El Hadj Miliani, Messaoud Babadji, Aït Ali Yahia Farid et Aït Ali Belkacem. Cette rencontre littéraire sera officiée dans la bibliothèque Sofia sise rue Larbi Ben M'hidi. À cet égard, plusieurs rencontres littéraires et conférences, animées en hommage à ces hommes de lettres et de la recherche identitaire, sont prévues. De leur vivant, ils avaient soutenu Numidia, lors des éditions précédentes, en animant des ateliers et conférences organisées par l'association. Dans l'ensemble, le programme comprend une grande exposition organisée à la médiathèque d'Oran, en plein coeur d'Oran, en plus de plusieurs autres activités. Il s'agit essentiellement des ateliers ouverts à la langue amazighe, dans toutes ses composantes. Le premier porte sur l'enseignement de tamazight tandis que le second sera consacré au journal Tafoukt (Le Soleil), lancé en 2013. Les participants auront à débattre du gain culturel apporté par ce journal et sa part dans la promotion de la langue amazighe. Le troisième atelier abordera le projet de l'association sur «le dictionnaire amazigh en ligne», alors que le 4e atelier est dédié à l'apprentissage de la langue amazighe par le biais des multimédias et les contes amazighs traduits en 5 langues, à savoir l'arabe, l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Le dernier atelier est consacré au carnaval «Ayred» (Le Lion). Cette rencontre, qui sera animée par Dahbia Saâd, sera une occasion pour revenir, en détails, sur cette tradition ancestrale célébrée chaque année dans la région des Béni Senous dans la wilaya de Tlemcen. L'animatrice aura à étaler avec force de détails les préparatifs qui précédent la célébration de cette fête, en particulier la fabrication des masques du carnaval. La rencontre de cette année est également une occasion littéraire. L'écrivain Youcef Achouri aura à présenter son oeuvre en vente- dédicace. À cela s'ajoute plusieurs autres activités folkloriques comme le théâtre, des galas artistiques, des soirées de poésies, en plus du dîner de la soirée qui précède l'avènement du premier jour de l'An amazigh.