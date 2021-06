Les éléments du service régional de lutte contre le commerce illicite des produits narcotiques d'El-Hadjar de la wilaya d'Annaba, ont, lors de deux opérations distinctes, mis fin à l'activité criminelle de deux barons spécialisés dans le trafic des stupéfiants, a rapporté un communiqué émanant de la cellule d'information relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba. Selon la même source, les limiers du centre régional de lutte contre le trafic des produits narcotiques de tous genres, ont neutralisé deux dealers et saisi 25 kg de kif traité et 10.000 psychotropes. Selon le même communiqué, il s'agit de deux opérations distinctes menées, la semaine écoulée, à Barika et à Besbès dans les wilayas respectives de Batna et El Tarf. Aux termes des détails apportés sur la première affaire, la même source a fait état d'un savoir-faire de pointe permettant aux enquêteurs de cet organe, d'entrer en contact avec des éléments d'un réseau de narcotrafiquants. Ce dernier active, a précisé la même source, en collaboration avec des réseaux de trafiquants marocains spécialisés. Ce premier coup porté au milieu de la drogue s'est soldé par l'arrestation d'un baron et la saisie de 25 kg de kif traité, ainsi qu'un véhicule touristique. La seconde opération a été menée dans la wilaya d'El Tarf, au niveau du tronçon routier reliant la localité de Benomar à Besbès, a expliqué la même source. L'affaire fait suite à des investigations sur l'activité douteuse d'un individu qui a été interpellé en flagrant délit de possession de quelque 10.000 comprimés barbituriques, dont 9.000 de type Prégabaline et 1.000 comprimés d'Ecstasy, a indiqué la même source.

Ces opérations ont été, convient-il de le souligner, menées dans le cadre judiciaire et juridique, répondant à la vocation régionale des éléments du Centre régional de lutte anti-drogue d'El Hadjar. En outre, soumis aux mesures d'usage, les deux barons éliminés ont été déférés par-devant les instances juridiques territorialement compétentes. Les deux mis en cause dans ce trafic narcotique ont été placés sous mandat de dépôt, a conclu la même source. Pour rappel, le service de lutte anti-drogue d'El Hadjar, dont la circonscription de compétence s'étend jusqu'à la bande frontalière avec la Tunisie, couvre 17 wilayas de l'est du pays.