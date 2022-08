Dans les cours qui entourent la capitale, celles que l'on appelle communément, celles de la première couronne, un risqué, voire, dangereux phénomène subsiste. Il peut valoir des ennuis aux chefs de cours en général et aux présidents, en particulier. Il s'agit des sessions criminelles qui sont fort nombreuses durant toute l'année.

«La désignation ne se fait pas selon les normes propres à la justice, des normes tracées sur l'équité»,nous confie un président de cour, embêté qu'il est, lors de la distribution des rôles des dossiers en criminelle!

Le comble qui puisse arriver à un magistrat chargé d' un dossier où le crime ne doit jamais avoir les faveurs du juge, c' est qu'il soit lui-même victime d' une... injustice! C'est ainsi qu'un juge qui a une audience correctionnelle au cours de la semaine, peut très bien avoir, avant ou après son audience, une affaire criminelle qui peut s'étaler au-delà de vingt heures, ce qui va à l'encontre de la logique.

La justice, on ne cessera jamais de l'écrire, reste la justice! C'est le sommet! Devant qui le président de la République prête - t- il le serment de son intronisation? Evidemment, par- devant le premier président de la Cour suprême! Est-ce clair? Donc, nous pouvons vous certifier, sans crainte d'être contredit, que la magistrature mérite le juste et pimpant titre de: «Sa seigneurie Dame Justice!» Vous ne verrez jamais un magistrat qui se respecte, se rendre à une cérémonie pas intéressée, par l'esprit de justice! Ainsi, les ratages de certains chefs de cours, sont tout simplement, insupportables! Un peu de bon sens, fait que de pareils ratages n'aient plus lieu.

Un magistrat éreinté, fatigué, stressé et énervé, devient, à la limite, très dangereux pour les justiciables, dont il a la charge et la justice, qu'il est censé bien servir!

Le prochain mouvement des magistrats, a été soigneusement préparé par les membres de l'honorable Conseil supérieur de la magistrature, cette institution qui a repris ses attributions, «volées», par décision politique, durant les décennies «blanche, rouge, noire, grise et même marron»!