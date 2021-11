A la veille du lancement de la campagne électorale pour les élections locales prévues pour le 27 novembre, un engouement certain des jeunes candidats se fait sentir au niveau des listes électorales. Sous un souffle nouveau, la scène partisane semble prendre une nouvelle forme de course aux sièges de l'assemblée communale et de wilaya, en totale rupture avec les pratiques du passé, où le pouvoir de l'argent régnait sans partage sur les opérations de vote et sur les résultats. Il faut dire que depuis les élections législatives, les effets de la révision du code électoral, et notamment le bannissement du système des tètes de listes, et le travail fastidieux de l'Anie en matière d'assainissement des listes des affairistes et de l'argent sale, une crédibilité grandissante s'est fait ressentir auprès des jeunes universitaires, qui n'ont pas hésité à rejoindre la scène politique pour participer à l'édification de la nouvelle Algérie. C'est dans le même esprit que se présente ce rendez vous où les jeunes universitaires, à l'image de Hamada Yamnaine qui se présente sur liste RND, de kamel Lahiani RND, Nabil Belkateb pour le front El Moustakbel, et Yahia Hamel pour le mouvement El Bina, ont déposé leurs candidatures au niveau de différentes circonscriptions, pour confirmer leurs ambition de participer à la gestion des affaires publiques au niveau local. Une tendance qui se confirme et qui renseigne sur une prise de conscience grandissante sur le besoin de renfoncer le front interne et s'impliquer foncièrement dans l'émergence d'une nouvelle classe de représentants du peuple, plus proche de la vie et des préoccupations des citoyens. Car il faut le dire, c'est précisément à ce niveau qu'il y a un réel besoin de renouvellement dans l'approche et la conception du développement local. Une nécessité qui viendra rétablir une injustice sociale, longtemps soutenu et nourri par les appétits de l'oligarchie, qui durant des décennies, avait réussi à éloigner cette frange importante de la société des urnes.