La semaine passée nous a permis de faire un saut du côté des tribunaux de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger) qui a vécu d'importants moments de confraternité et de joie en ces derniers instants de Ramadhan 1443 Me Farida Djellal, entre à ce moment, un large sourire sur des lèvres sèches, à 11h 45, en ce vingt-sixième jour de Ramadan 1443, heureuse de l'événement qui a fait d'elle, une fraîche mémé, puisque sa fille Sheima a eu, il y a un peu plus d'une dizaine de jours, un joli poupon, prénommé par le papa, Hakim Yousfi, du beau prénom typiquement, berbère:

«Yanis». Félicitations à toute la famille de l'heureux papa Hakim, et celle de la mémé, Me Farida Djellal! Quant au tribunal de Dar El Beïda (cour d'Alger) où nous rencontrâmes, outre Me Benouadhah Lamouri, Me Ouassila Khélifi, Me Med Djediat et Me Brahimi Jr de Blida que nous avons eu la chance de voir évoluer, le lendemain, au tribunal de «Mohand- Saïd Hamdine, (Bir Mourad Raïs- Alger), en présence de Me Badreddine Mouloudji, en superforme, devant le juge Mounir Ayed. Une semaine auparavant, au tribunal de Cherchell (cour de Tipaza), Me Brahimi Jr était sagement adossé, en compagnie d'autres conseils, dans le couloir des juges d'instruction, attendant son tour, au milieu d'une douzaine de gendarmes, venus en renfort, surveiller les détenus, qui défilaient par-devant le juge d'instruction, du jour! Au tribunal de Boudouaou (cour de Boumerdès), Me Mouloud Boubakeur, l'avocat d'Alger, malgré l'âge et le jeûne, s'affairait devant le guichet unique, où la présence d'une faible affluence, montrait que le Ramadhan 1443, tirait à sa fin! Choukri Laâla, le sympathique procureur de la République, terminait, frais et dispos, en compagnie d'Imène, la douce présidente du tribunal, le tour d'inspection des bureaux, ainsi que l'inévitable guichet unique!