Le tribunal de Dar El Beïda (cour d'Alger) est en train d'ôter la vedette à la juridiction-mère, en l'occurrence le légendaire et vieux tribunal d'El Harrach, qui continue bon gré, mal gré de connaître des péripéties rocambolesques. C'est ainsi que les escrocs de tous bords, continuent leurs malfaisances, sous l'oeil complice de vieux charlatans, qui connaissent les lieux et qui vous promettent une liberté provisoire, moyennant un «café»! À Dar El Beïda, les choses sont claires. On travaille pour le justiciable; toutes les sections y compris le pénal fonctionnent normalement, enfin, presque... Depuis l'arrivée du sec, compétent et honnête président du tribunal de Bab El Oued, Lyes Benmissiya, les greffiers et fonctionnaires se sont passé le mot: avec ce magistral, doublé d'un administrateur-né, il n'est pas question de tergiverser! On y travaille comme dans une véritable cour de justice, car, tout s'y apprête! Avec sa légendaire modestie, Lies Benmissiya demeure un grand chef de tribunal! Il est, comme Nasser Sedira, son collègue de Chéraga (cour de Tipaza), tranchant et direct! Lorsque Sedira exerçait en qualité de président de la section correctionnelle, il rappelait étrangement la magnifique et douce Djamila Chabane, actuellement à la Cour suprême, où elle y fait un boulot qui fait plaisir, surtout à son valeureux papa, qui a toujours suivi son parcours de magistrate à la hauteur des espérances des «Chabane»! Djamila Chabane, Nasser Sédira, Lies Benmissiya, sont comme les Abdenour Amrani, Boualem Bekri Yamina Guerfi, Samia Bouachioune, Fella Ghezloune, Bahia Allallou, Karima Megari- Bouchama, Malika Djabali, Ismail Benamara, Sihem Benmelouka, Nassima Saâda, Antar Ménaouer, Malek Drissi, Yassine Bensari, Med Boukhatem et autres Ahmed Medjati, Bey Benali. Ce bouquet de magistrats a laissé toutes ses belles empreintes, là où il est passé! Bonne chance à tous les magistrats intègres, compétents et ambitieux de ne servir que la justice!