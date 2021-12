Sur le rythme accéléré de distribution de logements Aadl, supposé apporter soulagement et satisfaction aux souscripteurs, la part du mécontentement a été grande et suscite plusieurs interrogations. Des retards de réalisation et de livraison, aux contrefaçons relevées sur les unités livrées, en passant par les multiples travers de l'administrations, les souscripteurs, qui trimballent leurs malheurs de sit-in en sit-in, ne peuvent plus supporter cette situation et ne trouvent que la voie de la contestation pour atteindre une oreille attentive. Au coeur de la problématique, les effets d'une gestion qui a plongé, durant les dernières décennies, le secteur dans une espèce de flou interminable où le souscripteur se retrouve piégé entre les instructions des pouvoirs publics visant à répondre à leurs doléances et l'incompétence de certaines entreprises de réalisation, et leur incapacité à honorer leurs engagements. Résultat des courses: les programmes de réalisation et de distribution ont fini par se chevaucher sur des périodes hallucinantes, où les souscripteurs étaient obligés de garder l'espoir de recevoir leurs logements sur des périodes qui dépassaient les 10 ans. Cela étant, les instructions et les rappels à l'ordre interviennent sans cesse pour réduire l'importance de ce fossé créé entre l'Etat et le citoyen, comme cela a été relevé par le DG de l'Aadl, Fayçal Zitouni, qui a adressé des instructions fermes pour remédier a cette situation, exhortant les directeurs régionaux à l'effet de «ne pas être indulgents avec les maîtres d'oeuvre défaillants, en cas de leur manquement aux termes du contrat ou aux délais de livraison des logements». Il faut dire, cependant, que ces interventions qui visent à remettre un peu d'ordre dans la gestion de ces dossiers, n'ont pas eu les effets escomptés sur le terrain, dans la mesure où les dysfonctionnents et les failles à l'origine de la contestation des souscripteurs continuent de miner particulièrement les récentes livraisons des programmes Aadl, du fait du constat d'un nombre important de contrefaçons et de manquements aux cahiers des charges. Contrairement aux autres formules où la problématique semble avoir été cernée et connaît un début d'amélioration, faisant ressortir inévitablement, une problématique propre aux programmes Aadl. Il y a donc lieu de se pencher sérieusement sur la gestion et le suivi de ces réalisations, pour en définir les causes précises et apporter les solutions idoines. Il s'agit sans nul doute, d'intensifier les opérations de contrôle, d'éradiquer les pratiques de complaisance qui existaient par le passé et d'instaurer une dynamique de suivi, basée sur la collaboration étroite entre les différents services, et ce dans l'optique de conférer aux politiques publiques plus de concrétisations et de réduire la disproportion qui existe entre la volonté de l'Etat à satisfaire les demandes des souscripteurs, et les résultats sur le terrain Dans ce contexte, le DG de l'Aadl a insisté sur « la nécessité d' accélérer les travaux et de rattraper le retard, avec intensification du suivi périodique de leur déroulement et l'inspection de la qualité de la construction, en coordination avec les services de l'Organisme national de contrôle technique de la construction CTC et les bureaux d'études, et de coordonner davantage entre les directions relevant de l'Aadl, dont la filiale de la gestion immobilière et d'obliger les entreprises de réalisation à lever les réserves qui pourront être relevées à l'intérieur des cités réceptionnées récemment».