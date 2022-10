Outre l'Éducation nationale, le secteur des transports se taille la part du lion dans les travaux de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou ouverte, hier, au niveau de l'hémicycle Rabah Aïssat. L'occasion ne pouvait alors être ratée par le président de l'Assemblée, Mohamed Klalèche, qui a vivement, arguments à l'appui, plaidé pour la mise en place du nouveau plan de transport afin de fluidifier la circulation au niveau des centres urbains mais surtout afin d'organiser ce secteur qui baigne en plein dans l'anarchie. Cinq années après les pertinentes recommandations à même de corriger les lacunes enregistrées, le plan de circulation reste en effet dans les tiroirs alors que le citoyen souffre quotidiennement.

En fait, la session aura également le mérite de rappeler les lacunes contenues dans l'ancien plan de transport. «Comment aspirer au développement de cette wilaya lorsque la ressource humaine existe, mais ne dispose pas de meilleur cadre de formation, et que le développement du réseau routier et des infrastructures de transport demeurent les grands oubliés dans les actions du développement économique», s'est interrogé Mohamed Klalèche qui intervenait à l'ouverture de la session. Un nouveau plan de transport est impérieusement nécessaire pour permettre à la wilaya de Tizi Ouzou de relancer la machine du développement locale pour laquelle le transport dans toutes ses déclinaisons, est vital. Le même responsable n'a pas manqué de dresser un état des lieux alarmant sur la situation des transports au niveau de la wilaya. «Les nouveaux pôles urbains attendent toujours d'être desservis. Les projets en réalisation peinent à être achevés et ceux en phase étude ont du mal à être lancés. Nous pouvons citer les multiples gares routières et les stations urbaines inscrites depuis de nombreuses années au profit de notre wilaya, qui attendent toujours leur réalisation.

Le projet de port sec à Oued Aïssi est renvoyé aux calendes grecques.

La gare routière de Bouhinoun est dans un état piteux et nécessite des travaux d'extension et de réhabilitation dans l'urgence. La gare ferroviaire d'Oued Aïssi est réduite, alors qu'une assiette est disponible pour son élargissement. S'agissant des ports de Tigzirt et d'Azeffoun, ils sont tout simplement dans un état lamentable et pis encore, même les lignes de transport maritime ayant existé à une certaine époque très proche, sont à présent suspendues», explique-t-il.

En fait, l'état des lieux est vite fait par le citoyen lambda au niveau des gares intermédiaires.

Une anarchie totale y règne non pas au niveau de la sécurité des voyageurs mais à celui de l'organisation du transport. Certaines communes sont dépourvues de transport à partir de 17h.

Passé cette heure, le citoyen se retrouve à errer dans les stations à la recherche d'un taxi clandestin. Un autre volet reste à couvrir par les services concernés, à savoir l'ouverture de nouvelles lignes.

De nouveaux pôles urbains et de nouveaux villages restent encore sans lignes de transport et les citoyens s'interrogent si les responsables concernés sont au courant de la situation de leur secteur.