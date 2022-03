Accompagnée de Karim Bibi Triki, ministre de la Poste et des Télécommunications, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a présidé la célébration officielle de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, célébrée le 14 mars de chaque année. S'exprimant à cette occasion, la ministre a affirmé que «le secteur de la Solidarité nationale veille à l'insertion socioprofessionnelle et à l'accompagnement de cette catégorie de personnes». Une politique basée sur la conviction que cette catégorie contribue au développement économique, à travers une insertion en adéquation avec leurs capacités physiques et mentales. Une vision partagée par Karim Bibi Triki, qui a affirmé l'adhésion de son secteur, à travers la facilitation et l'amélioration des services offerts à ces personnes. Le premier responsable du département de la Poste et des Télécommunications a fait savoir, dans ce sens, que son département «a mis en place de nombreux programmes pour améliorer les services fournis aux personnes aux besoins spécifiques et faciliter leur vie quotidienne». Le locuteur a indiqué que «la feuille de route de son département, pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, comprend plusieurs programmes et initiatives visant l' amélioration des services qui sont offerts à cette frange de la société», ajoutant que «l'objectif escompté est d'avoir un impact concret à la faveur de la facilitation de leur vie quotidienne, en les faisant bénéficier des prestations des structures publiques, renforcer leur intégration dans la société et augmenter leurs chances de contribuer au développement économique». Le ministre a dévoilé, lors de sa visite à la recette principale d'Annaba, les mesures prises en faveur des ces personnes au niveau de son secteur, dont l'aménagement des accès aux bureaux de poste et agences commerciales, pour les opérateurs en télécommunications, avec des passages sécurisés élaborés, conformément aux normes internationales... et la numérisation du paiement de l'allocation forfaitaire de solidarité. Une initiative prise en coordination avec le secteur de la Solidarité nationale, en vue de prendre en charge les catégories vulnérables, y compris celles aux besoins spécifiques. Le ministre de la Poste et des Télécommunications a fait état du lancement de la 2e édition du Concours national pour le développement des logiciels et des applications mobiles au profit des personnes aux besoins spécifiques. Au terme de cette célébration, organisée au Théâtre régional d'Annaba, plusieurs activités, en rapport avec l'événement, ont été organisées, mettant en exergue les besoins en équipements de cette catégorie sociale, réalisés par les handicapés eux-mêmes. Visitant l'exposition des porteurs de projets es personnes aux besoins spécifiques, Kaouthar Krikou a affirmé que la stratégie de son secteur vise «à permettre à ces personnes d'atteindre l'autonomie et de participer efficacement à la promotion de l'économie nationale, en sus de l'innovation». À l'occasion, une convention de partenariat a été signée entre la Confédération algérienne du patronat (CAP d'Annaba) et la direction locale de l'activité sociale et de la solidarité, pour une insertion optimale de cette frange sociale dans le marché du travail et la garantie de la formation. La ministre a également fait état de la création de l'Ecole supérieure de formation des enseignants sourds-muets.