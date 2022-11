Faut-il observer l'abstinence et le jeûne à longueur de journée pour ne s'alimenter qu'à domicile? Affirmative a, à plus d'un titre, été la réponse apportée par des vendeurs dans des boutiques, vendeuses, agents de bureaux d'administration et autres employés exerçant loin de leurs lieux de résidence. Manger sain n'est plus donné. Pour cause, le repas servi n'est ni de qualité ni nutritionnel. La situation est à son apogée. L'association de protection du consommateur et de son environnement, par le truchement de sa représentation d'Oran, tire l'alarme. «60% des restaurants et fast-foods n'offrent pas de services de niveau», a indiqué le président du bureau d'Oran de cette association, Hadj Ali Abdel Hakim. Il a souligné que «la plupart de ces services sont en violation des consignes contenues dans le cahier des charges». Il s'agit, selon la même source, du manque d'hygiène qui vient en tête de ces violations. En faisant ces déclarations, le représentant local de l'association de la protection du consommateur appuie les constatations relevées lors des visites et sorties opérées par les responsables locaux en charge de l'hygiène en collaboration avec la direction du commerce, et autres institutions étatiques en charge de la lutte contre la tricherie et le contrôle des commerces spécialisés dans la restauration, gargottes et fast-foods. Ces sorties ont, selon toujours la même source, été sanctionnées par la saisie d'importantes quantités de produits alimentaires impropres à la consommation, d'autres sont périmés alors que d'autres sont avariés pouvant constituer des menaces et des problèmes à la santé publique comme des intoxications collectives. Géographiquement parlant, le phénomène s'étend sur l'ensemble des villages, des 26 communes et des neuf daïras composant la wilaya d'Oran. «Les conclusions des opérations de contrôle et d'inspection, ayant été lancées dans de nombreux sites et lieux, notamment le quartier d'Al-Akid, El Menzah, Gambetta, Haï Dhaya, à Bir El Djir ou encore dans le centre-ville, sont plus que révélatrices du mal qui ronge le secteur de la restauration», a déploré la même source. Si les conditions d'hygiène font défaut dans les restaurants dédiés à la «classe moyenne», cette problématique est également relevée dans les établissements de haut standing comme les restaurants des infrastructures hôtelières dites «de luxe», aux façades aux couleurs chatoyantes alors que leurs cuisines dégagent, très souvent, des odeurs gênantes empestant parfois les couloirs et chambres d'hôtels vu leur mitoyenneté. Tel est le constat dressé par ces services. Ces constatations font, ajoute la même source, l'objet de la publication par l'association de protection du consommateur, sur la page officielle de cette organisation. «Il s'agit essentiellement de toutes les infractions relevées et dénoncées publiquement», a ajouté la même source.

Les membres de la commission santé et hygiène de la commune d'Oran ont, pour leur part, indiqué «avoir relevé de nombreuses et de graves infractions lors de sorties inopinées dans les restaurants, boucheries, hôtels et autres structures de services en relation directe avec le citoyen et le consommateur». Les services municipaux font état de «150 propositions de fermeture prononcées et 120 avertissements établis à l'encontre des contrevenants, en plus de la saisie d'importantes quantités de denrées périmées et de plusieurs tonnes de viande rouge et blanche avariée», expliquant que «les campagnes d'inspection et de surveillance se poursuivent».