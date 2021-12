Le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a déclaré, jeudi, au village Ath Ahmed, commune d'Aït Yahia (Aïn El Hammam), à une cinquantaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.), que leur présence à la commémoration du 6e anniversaire du décès de Hocine Ait Ahmed, se veut un message qui vise à rappeler que le parti demeure fidèle aux idées et au idéaux pour lesquels s'est battu l'ancien président du premier parti d'opposition en Algérie.

La cérémonie de recueillement a réuni de nombreux militants et sympathisants du FFS, venus de plusieurs wilayas du pays. Il y avait également les membres du présidium du FFS, des élus du même parti, d'anciens militants, etc. En marge de cette commémoration, Youcef Aouchiche, premier secrétaire du parti et président de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou n'a pas raté cette occasion de mettre en relief le sacrifice et l'engagement de Hocine

Ait Ahmed, d'abord, pour l'indépendance du pays et ensuite, pour l'instauration d'un État de droit et d'un régime démocratique. Un combat empreint de pacifisme qu'il n'a cessé de mener inlassablement jusqu'à sa mort. Youcef Aouchiche a ainsi déclaré: «Ait Ahmed incarne un repère, des valeurs, un combat et une école pour les militants et les Algériens dans leur ensemble».

Il a lancé un appel à tous les Algériens, afin qu'ils s'unissent autour de l'essentiel, en mettant de côté leurs divergences politiques, car l'Algérie, a-t-il soutenu, fait face actuellement à de grands défis qu'elle devra relever inéluctablement. De son côté, Hakim Belahcel, membre du présidium du FFS, a mis en avant le dévouement de Hocine Ait Ahmed en faveur de l'Algérie, avant et après la guerre d'indépendance. Il a rappelé l'attachement qu'avait Hocine Ait Ahmed pour la liberté.

Le même orateur a rappelé dans le même sillage l'engagement d'Ait Ahmed en faveur des causes justes à travers le monde, pour libérer les peuples opprimés des griffes de l'impérialisme. «En plus de l'Algérie, le Grand Maghreb a subi la perte d'un leader politique historique et d'un rassembleur humaniste hors pair, qui a marqué l'histoire contemporaine en lettres d'or», a ajouté le même responsable au FFS, soulignant qu'«aujourd'hui, l'Algérie mesure l'étendue du vide que le regretté Hocine Ait Ahmed a laissé dans le pays» tout en mettant en exergue les qualités dont était pétri Ait Ahmed comme sa clairvoyance, sa crédibilité et sa grande lucidité. «Ait Ahmed aurait encore pu servir le pays dans le contexte global actuel», a conclu l'orateur.