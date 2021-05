De «grands pas, en matière de prise en charge des hémophiles, ont été franchis par l'Algérie», a indiqué, jeudi à Sétif, la sous-directrice chargée des hémophiles au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Fatiha Nadhir.

S'exprimant dans la capitale des Hauts-Plateaux, elle a indiqué que le ministère de tutelle adopte depuis 2018 une «stratégie nationale de prophylaxie chez les hémophiles ayant permis de leur assurer une éducation thérapeutique». Intervenant au cours d'une journée d'étude et de sensibilisation tenue à la salle des conférences du Centre commercial Park Mall de Sétif, Fatiha Nadhir a indiqué que l'éducation thérapeutique de ces patients vise notamment à leur permettre de garantir une certaine assiduité dans le respect du traitement (sous forme d'injection) et de se prendre en charge eux-mêmes, notamment durant la pandémie de Covid-19 pendant laquelle la majorité des patients ne se rendait pas aux hôpitaux au vu de l'encombrement des services. Fatiha Nadhir a également ajouté que l'évolution de la prise en charge des hémophiles en Algérie, depuis 2007, montre que le pays a consenti d'énormes efforts dans ce domaine, informant que le pourcentage des médicaments destinés aux hémophiles représente

8% du total des médicaments.

Le budget consacré à cette catégorie de patients durant l'année 2021 a trois fois décuplé (30) comparativement à l'année 2007, a indiqué la sous-directrice chargée des hémophiles au ministère de la Santé. Elle a souligné que «l'Algérie a adopté la stratégie mondiale qui repose sur la prophylaxie visant à éviter le saignement au niveau des articulations afin d'éviter l'infirmité motrice et en réduire le taux chez les hémophiles».

La même oratrice a, par ailleurs, assuré qu'il n'y a«aucun manque de médicaments destinés aux malades hémophiles en Algérie». Elle a, toutefois, signalé la persistance de certaines insuffisances au niveau des zones d'ombre à travers toutes les wilayas du pays. Ce constat a conduit à la création d'un réseau de soins des hémophiles dans ces zones dans tous les hôpitaux en instituant des structures de référence pour soigner cette maladie. Selon Fatiha Nadhir, il y aura également une interactivité entre certaines structures sanitaires concernant «le protocole thérapeutique, les dossiers médicaux électroniques, la prise en charge des patients et l'inscription de tous les médecins spécialisés dans le traitement des patients» atteints de cette maladie pour en assurer la formation. Cette manifestation scientifique initiée par la direction générale de la prévention et de la promotion de la santé, tenue sous le slogan «Adaptons-nous au changement», a donné lieu à plusieurs communications sur «l'évolution de la prophylaxie selon les directives nationales», la «mise en place du registre électronique de l'hémophile», «l'apport de l'association nationale des hémophiles dans l'accompagnement et la prophylaxie chez l'hémophile à domicile» et «une proposition de circuit de prise en charge des enfants hémophiles sous prophylaxie et projet de réseau national».

Une tableronde a été organisée, à l'occasion, sur «le projet de réseau national des hémophiles, modèle pratique et structurant».