La ville de Béjaïa a vécu une nouvelle nuit agitée. Une semaine, jour pour jour, après la première secousse, la terre a de nouveau tremblé et à trois reprises durant la nuit de mercredi à jeudi, rendant encore plus pesant et tendu le climat local. Le lendemain jeudi, l'agitation et la colère, qui ont débuté dès la première réplique intervenue aux alentours de minuit 20 minutes, les habitants de la ville de Béjaïa, principalement les plus sinistrés, sont sortis dans la rue et ont passé la nuit devant le siège de la wilaya. La peur s'est transformée en colère qui s'est poursuivies durant toute la journée de jeudi.

Les protestataires exigeaient des autorités locales un relogement dans les plus brefs délais, la même revendication en vogue au lendemain de la première secousse. Fatigués des longues nuits agitées et passées pour les sinistrés, à la belle étoile, ils craignaient les risques que peuvent engendrer les incessantes répliques à le première secousse. Loin du siège de la wilaya, d'autre part, les sinistrés de séisme ont procédé à le fermeture, de tous les chemins menant à le ville de Béjaïa dans un élan revendicatif d'une prise en charge immédiate des victimes et des dégâts matériels causés par le séisme. Ne croyant plus aux promesses sans lendemain, les sinistrés persistent et se font très exigeants à l'égard des responsables pour une aide réellement efficace. Sur le poste de garde du siège de la wilaya, un jeune à tenté de s'automutiler et se suicider excédé par ses répliques qui s'enchaînent depuis le séisme de magnitude 5,9, enregistré le 18 mars dernier. Les aides financières allant de 200.000 à 700.000 DA seront octroyées aux citoyens sinistrés de Béjaïa pour remettre en l'état leurs habitations endommagées par le séisme, a pourtant indiqué, le directeur du logement, Maâmar Boukhalfa, dans une déclaration publique. Ces aides concerneront les habitations classées dans la catégorie verte (niveau 2), orange (niveau 3) et orange (niveau 4), par les équipes du Contrôle technique de la construction (CTC). Dans ce sens, les maisons classées vert niveau 2 recevront 200.000 DA, celles classées orange niveau 3 bénéficieront de 400.000 DA et les résidents des maisons classées orange niveau 4 se sont vus octroyer 700.000 DA, a-t-on détaillé. La CTC a expertisé 612 habitations individuelles dont 226 classées verts, 338 oranges et 48 rouges.

La délégation ministérielle arrive

Les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville, Tarek Belaribi, de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi et le wali, ont effectué jeudi une visite d'inspection au niveau du pôle urbain de Béjaïa, Ighzer Ouzarif à Oued Ghir, dont une partie des logements a été prédestinée, sous le sceau de l'urgence, à accueillir les familles victimes du séisme. «Des logements seront attribués à toutes les personnes dont les maisons ont été classifiées à risque par le CTC», indique un communiqué de la cellule de communication de la wilaya, qui fait part également des travaux de réalisation de trois bassins de décantation qui ont été lancés le même jour pour un délai estimé à 20 jours. Concernant l‘alimentation de ce pôle en gaz de ville, des travaux de réalisation du poste de détente ont été également lancés pour un délai prévisionnel de livraison de 2 mois. Il en est de même pour l'alimentation en énergie électrique qui, selon le directeur de la Sadeg de Béjaïa, sera effective dans une quinzaine de jours. Au cours de cette visite, le ministre des Ressources en eau a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement des travaux du projet d'alimentation en eau potable du pôle urbain de logements, dans lequel le taux d'avancement des travaux a atteint 85%.

En matière d'assainissement, le ministère a pris des mesures initiales pour mettre en place des bassins de sédimentation afin de préserver l'environnement, en attendant le développement des stocks. Quant au financement nécessaire pour démarrer les travaux pour achever la station d'assainissement, le ministre a répondu aux préoccupations importantes qui se posaient, comme l'approvisionnement en eau potable de certaines zones de la wilaya de Béjaïa, où il a souligné à cette occasion les efforts du secteur pour répondre à la plupart des demandes avancées. Le ministre de l'Énergie et des Mines a révélé, pour sa part, que de nombreuses mesures ont été prises concernant la wilaya de Béjaïa, en particulier le pôle urbain d'Ighzer Ouzarif, à Oued Ghir. La plus importante de ces mesures est l'élaboration d'un plan préliminaire pour connecter cette zone à l'électricité. Le ministre a expliqué que d'ici 15 jours, Sonelgaz achèvera le processus de raccordement de la zone à l'électricité. La délégation ministérielle a reçu les représentants des acquéreurs Aadl 1 et 2 avec qui il avait abordé toutes les questions liées au site. On croit savoir qu'une promesse de livrer aux moins 5000 unités dans les deux prochains mois, a été faite par la délégation. À noter que ce site compte un total de 16.900 logements,tous types confondus. Les sinistrés retenus dans ces programmes seront, par ailleurs, relogés sur ce site.