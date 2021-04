Depuis quelques jours, dans tout le territoire de la belle Bouira, les avocats fêtent le nouveau conseil de l'ordre et son frais bâtonnier, Me Djamel Benamrouche, qui a succédé à celui présidé par la sensationnelle et unique bâtonnière du pays et d'Afrique, durant toute la période du mandat, en l'occurrence, la belle et inusable bâtonnière Ouafia Sidhoum qui s'est mise encore une fois, à la disposition de ses confrères et consoeurs, puisqu'elle a été réélue haut la main par ses pairs. Ces derniers sont fiers de la présence de la gent féminine, en nombre appréciable au nouveau Conseil de l'ordre. Ses 17 membres dont quatre femmes ont de suite retroussé les manches, pour continuer la grandiose oeuvre de la bâtonnière! Selon le nouveau bâtonnier, Me Djamel Benmrouche, «elle a beaucoup donné de son temps et son énergie aux avocats de Bouira et personnellement, j'en suis heureux et fier!» Aussi, cette situation a fait que désormais, elle a enfin, les mains libres pour revenir aux premières amours du début de sa longue carrière: plaider à la barre, la cause de la liberté, de la vérité et de la justice, proprement dites, où qu'elle soit! Après s'être consacrée uniquement, durant tout le mandat, au renouveau des multiples et légitimes rêves colorés d'adolescence des conseils de la jeune cour, la voilà, dès la première décade de Ramadhan 1442, en robe noire, dans les salles d'audience des juridictions de Sour El Ghouzlane, Lakhdaria, Boumerdès, Béjaïa, Azazga, Tizi Ouzou, Blida, An El Hammam, Alger, et naturellement, Bouira. Tout en ayant assuré le nouveau jeune bâtonnier, Me Djamel Benamrouche, de son solide soutien inconditionnel, la bâtonnière sortante, s'est dit «prête» à être là quand le besoin se ferait sentir, près de la jeunesse qui désire, cependant, «un profond changement crié par la majorité du peuple un certain 22 février 2019» Comme a tenu à le souligner Me Karima Didène, rencontrée plus tard près de la cour de... Boumerdès. Le jeune bâtonnat qui a pris ses distances avec le bâtonnat de Tizi Ouzou semble bien parti, pour mener le bateau pendant très longtemps, à bon port. Les élections se sont déroulées, comme seuls les bâtonnats qui se respectent, savent le faire. Rien qui puisse ternir ou assombrir le beau ciel bleu qui surplombe le fier et éternel «Djurdjura», en ce Ramadhan 1442...! La veille, une chaleureuse ambiance régnait au siège du délégué de Bouira, qui a entamé le mandat sur de bonnes notes. Les nombreux et incessants va-et-vient des avocats, donnent un net aperçu du mouvement des défenseurs, dont la majorité discute avec une saine passion, sur le brillant et salvateur avenir du «Hirak béni», avec des commentaires élogieux de ce qui sera le devenir du pays! Au centre-ville, près de la mosquée Ibn Badis, une autre ambiance au siège du bâtonnat, ne ressemble pas du tout à celle du délégué du bâtonnier, qui bosse dans les minuscules bureaux, aménagés dans la cour de Bouira même. Comme pour le mandat de la bâtonnière, cette page se tiendra toujours aux côtés de bâtonnat, et à sa tête, le bâtonnier du Djurdjura, quelles que soient les circonstances! Voici pour nos amis lecteurs de la wilaya «10», et tout «Tamourth», la liste du nouveau bâtonnat!

Bâtonnier de Bouira:

Me Djamel Benamrouche

Secrétaire de l'organisation:

Me Noureddine Gali

Chargé des finances:

Me Arezki Aliouat

Membres:

Me Ouafia Sidhoum, Me Messaoudi Rezki, Me Derrouaz Djamel, Me Othmani El Hocine, Me Nadi-Hamza, Me Linda Ouchàabane, Me Slimane Ihabadjen, Me Ierbechene Ouardia, Me Tayeb-Bourahla,

Me Larbi Noureddine, Me Rabah Djouahra, Me Med Meslem, Me Kahlal Ali, Me Amal Zékara, Me Hafida Morsli.