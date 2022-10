Demandez donc à ceux qui ont eu affaire à la justice, la vraie, l'unique, la seule, et vous seriez alors, édifiés sur les propos rapportés par les bénéficiaires «momentanés» de la justice!

Hélas! Ces gens qui ont eu une relaxe ou un acquittement aussi soulageant, rentrent rapidement chez eux, silencieux, méditant sur un passé récent douloureux, et se confinent dans un mutisme, qui ne veut pas dire son nom.

Oui! De quoi vont-ils vous causer? De la souffrance des interrogatoires, des attentes dans les sinistres couloirs de l'instruction? Ou enfin des longs trajets taule- juridictions?

Non, ils préfèrent garder pour eux les trucs moches, à ne jamais répéter aux proches et amis, les vrais, ceux qui se sont inquiétés, meurtris pour le bonhomme inculpé, avant qu'il ne retrouve sa liberté qu'il n'aurait dû jamais perdre, même provisoirement!

Quant aux magistrats, on ne les a jamais entendus évoquer des procès qu'ils ont menés, à travers leur carrière, sauf à rapporter quelques perles qui valaient le coup d'être répercutées, mais bien après leurs passages à la barre.

Les magistrats sont constamment ligotés par le sacro-saint principe de la réserve!

Un sacré devoir de réserve, pourtant parfois inutile, car les débats ont été clos, la mise en examen, dûment observée, et le verdict délivré publiquement. C'est là, un bref aperçu d'un cocktail de notre justice, parfois encensée, jalousée ou mise en pièces par ceux qui ne savent pas ce qu'«excuser», signifie!