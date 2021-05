Intervenant dans une affaire criminelle où une ado de 15 ans a été victime de détournement et de viol avec violences, le procureur général de l'audience, a axé ses dires autour du statut de mineure de la victime et de la personnalité des trois accusés dont un ancien pourtant, bon fonctionnaire, que l'enquête a présenté comme étant un être sociable, qui a pris le risque de gommer dix-sept années de bons et loyaux services dans une institution de renom. Comme à son habitude, Me Med Djediat, l'avocat d'Alger - Centre, plaide debout. Comme attendu, à chaque plaidoirie, il désigne la «bête» à abattre! Il flétrit les mauvais comportements de gens censés couvrir la société. Il parle d'un moment d'égarement qui a failli coûter plus cher, car heureusement, le certificat médical est là pour prouver qu'il n'y a rien eu! «Oui, messieurs-dames, il n'y a rien qui puisse étayer la thèse du soi-disant crime! Cet accusé est aussi blanc que le linceul qui le couvrira le jour où il rejoindra l'Eternel!»

Toujours, le procureur général s'en prend aux jeux de mains, aux fauteurs de trouble à l'encontre de jeunes innocents dont le traumatisme est incommensurable, dévastateur pour les familles et destructeur de larges pans de la société. «Cette jeune ado a été violentée et violée avec violence. Si elle a fait des déclarations contradictoires en trois comparutions, c'est que le traumatisme a été à la mesure de l'acte», a lancé le procureur général qui a rappelé aux membres du tribunal criminel qu'ils avaient des gamins et qu'ils devaient se mettre à la place du papa de la victime du jour. S'adressant aux accusés, un à un, il les mit en garde contre toute mauvaise surprise: «Vous avez aussi des enfants, qu'Allah les protège. Pas vous, vous en êtes indignes», a conclu le parquetier qui a requis contre Zoheir H. Mohamed Y. et Hocine.G. une peine de réclusion de 10, 12 et 15 ans.