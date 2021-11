Le décès subit de Me Mehdi Zitouni, l'avocat d'Alger, emporté à Saoula (Alger) par les crues des dernières pluies du mardi 23 octobre 2021, a eu comme première conséquence une perte cruelle, laissant sa famille désemparée, dans les tourbillons d'un jeune être cher, aimant, gentil et affable, qui ne reviendra plus. Il a aussi laissé derrière lui des clients, qui, lorsqu'ils apprirent la triste nouvelle, eurent d'abord, une pieuse pensée pour cet avocat sérieux, près de ses clients et professionnel jusqu'au bout, avant de se lamenter sur leur propre sort, puisque, certains d'entre eux, avaient d'importantes affaires en cours, et que sa disparition, peut jouer (momentanément) en faveur de l'adversaire. C'est ainsi, que Kamel I. Le vieux et démonté par une injuste condamnation, fonctionnaire des postes, qui s'est vu, dans un premier temps, refuser la qualité «d'enfant de la maison», pour lui remettre, quelques jours plus tard, un bout de papier, reconnaissant qu'il avait été effectivement un employé d'Algérie poste. Algérie poste, cette boîte au passé glorieux, dont les actuels responsables sont loin d'être au niveau requis, en matière de suivi de carrière des travailleurs, ne pouvait agir, comme l'ont fait actuellement leurs patrons, avec un employé modèle, malmené par la justice, la police judiciaire et les «on dit» des voisins!

Jeudi 4 novembre 2021, un avocat est venu à la barre, demander un renvoi, en attendant la constitution du remplaçant du défunt Me Mehdi Zitouni, en vue de prendre en charge l'interminable course de Kamel I. Vers la reconnaissance de ses droits, interrompue par la mort de son avocat à qui une douce et pieuse pensée, est demandée dans cet espace! Amine.