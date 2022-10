En convalescence, Me Abdelaziz Charfouh, le vieil avocat d'Alger, nous a abordés, les traits tirés, et une canne à la main, jeudi au tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger), pour nous faire part de son immense joie d'avoir reçu la visite de certains confrères, rassurés après le récent succès de sa sensible opération de l'oeil droit: « Jamais, je n'ai ressenti autant de fierté d'être avocat après la visite de Me Khemissi Zeraïa et les autres membres du bâtonnat, Me El hadja Nasséra Ouali, Me Ourida Achour et Me Chérif Abouzakaria. Ceci dit, je remercie aussi, ceux et celles qui ont été dans l'impossibilité de me voir, et ont donc le devoir de me toucher par phone. C'était pour moi une double fierté, d'appartenir à la famille des «robes noires», qui ne rate aucune occasion de montrer concrètement son union! Prompt rétablissement, Me, avec l'espoir de suivre vos envolées à la barre!

Heureuse rencontre!

À l'entrée de la cour de Tipaza, nous avons eu le bonheur de rencontrer Me Reda Sérak, ex-juge d'instruction près le tribunal de Chéraga, des années 2003, avec les Hamid Tahri, Mahdi Kouchih, Med Abdelli. Il était le chouchou de feu le procureur général Tahar Lamara-Mahamed, qui s'était donné à fond dans les dossiers qu'il avait en charge. Puis Reda Sériak démontra ses talents à Bir Mourad Raïs et Koléa.

Pour l'ainé de Me Lahcène Sériak, l'ancien valeureux ministre, 2021, fut l'année du ras-le-bol et de rupture avec la magistrature, pour une nouvelle aventure avec le bâtonnat. Que de souvenirs, n'avions nous pas, soulevé au cours de cette heureuse rencontre. C'état aussi bien le bon temps, mais aussi que d'angoisses! Me Sériak, gardera le plus grand des souvenirs de ses collègues magistrats, à qui il adresse, via cet espace, ses meilleures pensées.