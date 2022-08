La présidente du tribunal criminel était déjà dans le tréfonds de l'affaire de rapt, tortures et meurtre avec préméditation, guet-apens d'un riche homme d'affaires de la région, dont la maman, âgée alors, de plus de quatre-vingt-dix ans, a tenu, à assister au procès. La salle d'audience où il s'est tenu, était largement suffisante pour le nombreux public qui s'est déplace pour voir de près les visages des présumés assassins, de leur... bienfaiteur! Parmi la quinzaine d'accusés, se trouvait un «inculpé de complicité de rapt» qui s'est mêlé à cette tragédie. «J'ai loué ma bicoque de deux pièces où je vivais avec mon épouse et mes quatre filles! Je ne connaissais pas les nouveaux colocataires, et je ne savais rien de leurs manigances!»

__Comment ne pouviez-vous pas savoir, durant une semaine, qu'un groupe d'hommes, qui se trimballait chez vous, en entrant et ressortant, kalache à l'épaule, ses mauvaises intentions?» demanda la brune présidente du tribunal criminel qui faillit tomber à la renverse, en apprenant que l'exorbitant montant du loyer, l'était, car les bandits avaient aussi payé les «agréables moments passés en compagnie des femmes!» Et là, mes amis, la juge ne s'en remettra qu'après le «sermon» adressé à l'inculpé qui entra dans ses petits souliers. Un sermon, qui évoquera le «nif», sa valeur, en plus de la grave inculpation de complicité! En infligeant une «petite peine» d'emprisonnement ferme, de trois ans, la magistrate a dû prendre en considération, l'état des membres de sa famille!