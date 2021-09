Cela va faire déjà un bail que Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pris les rênes de l'attelage «chancellerie», et le temps de grâce que connaît chaque nouveau responsable, semble loin du jour de sa prise de fonction.

Apparemment, le ministre a fini de mettre en place son équipe, laquelle, il faut ardemment l'espérer, qu'il ne connaisse pas son... «Juda», comme en ont connu avant lui, d'autres ministres!

La confiance? Oui, à condition que cette même confiance, ne soit jamais doublée d'une trahison calculée, dans l'atmosphère dans laquelle nage actuellement, le pouvoir! Nous visons essentiellement d'anciens magistrats, acquis à de fausses manoeuvres, en vue de continuer à dominer les collègues chargés de la formation, des nominations aux postes spécifiques, où le p'tit copain, s'enhardit à fourrer le «coquin» d'élève, futur magistrat, candidat à l'entrée à l'Ecole supérieure de la magistrature, sans niveau requis pour le poste de magistrat!

Il est inconcevable de laisser faire à leur guise, de tels énergumènes, des éléments nuisibles et maudits, juste de quoi trafiquer, avec les gens du droit, de l'honneur et de l'intégrité!

Tabi saura trouver la solution, peut-être pas, définitive, en mettant en place rapidement, des mécanismes faciles à mettre en oeuvre, de quoi freiner les bandits de la justice, qui ont trop longtemps sévi, impunément, surtout lorsque les responsables de l'époque s'occupaient d'autre chose, que de la magistrature, cette sacrée justice dont le peuple veut absolument, être le seul bouclier contre la fraude, les détournements de fonds, la paix perturbée, le trafic de came, la cybercriminalité et autres, la contrebande aux frontières, la pédophilie!

C'est un peu de cela que Tabi est appelé à avoir bien en main, pour mieux contrôler...