Alors que la saison estivale a été officiellement inaugurée samedi dernier, l'agence de communication spécialisée dans l'événementiel, RH International Communication, organise dès mercredi 22 juin, les «6èmes Journées internationales marketing hôtelier» qui se poursuivront jusqu'au jeudi 23 du même mois.

C'est sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat que s'ouvriront ces journées à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (Aïn Benian).

Fidèle à ses «traditions», RH International Communication saisit l'occasion du début de la saison estivale pour organiser cette très importante manifestation aussi ben économique, commerciale que sociale puisqu'elle touche toutes les couches de la population, y compris les étrangers qui choisissent l'Algérie comme destination.

Cela tombe à point nommé puisque l'Algérie organisera dans quatre jours la 19ème édition des Jeux méditerranéens 2022 prévue à Oran du 25 juin au 6 juillet, avec la présence de 26 pays. Une opportunité pour valoriser le potentiel touristique de cette très belle ville de l'Ouest algérien.

Mais pas que, puisque ces 9èmes Journées du marketing touristique qu'organise RH. International Communication est « un événement devenu une marque annuelle, voire une plateforme de dialogue, d'échange et de communication, grâce a un riche programme où prés de 15 experts nationaux et internationaux se succéderont au podium et par visioconférence pour les étrangers afin d'aborder les questions relatives aux défis, aux opportunités et surtout aux exigences actuelles de l'hôtellerie. Ceci va de l'exploration des possibilités jusqu'à l'obtention des synergies pour améliorer l'accueil, la qualité, la communication.

L'organisateur de ces journées estime, d'ailleurs, que « si le marketing s'est progressivement imposé dans la démarche stratégique des entreprises, c'est parce qu'il existe une certaine concurrence qui le pousse a s'adapter à l'évolution des besoins du consommateur devenu de plus en plus exigeant et ce, à travers ses critiques positives». Au programme de cette manifestation on notera plusieurs thèmes dont: «Les nouvelles technologies de l'image, vers quels modèles et quelles transformations marketing» ou encore «l'expérience client en hôtellerie: séduire et fidéliser par ses cinq sens». Il y aura également «l'hôtellerie à l'ère de la communication digitale»; la «place et le rôle de l'investisseur dans le marketing»; «le rôle de la distribution dans l'hôtellerie; «le marketing hôtelier et son rôle dans la distribution», «l'hôtellerie à l'ère du WEB 3.0, l'élaboration d'une stratégie tarifaire et salles et marketing plan»; «Marketing digital dans le secteur hôtelier (digitalisation en tant qu'outil de management hôtelier», «l'impact de la formation sur l'amélioration de l'image de marque d'un organisme hôtelier»; «les nouvelles communications touristiques et hôtelières».

Par ailleurs, on souligne la participation attendue du groupe HTT dans cette opération de marketing. Le Groupe HTT (Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme) est issu de la transformation de la Société de Gestion des Participations Tourisme & Hôtellerie, (SGP Gestour).