Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a procédé, dimanche à Alger, à l'installation du Conseil national des programmes (CNP). Cette instance nationale est compétente pour émettre des avis et faire des propositions sur toute question relative aux programmes éducatifs. Le ministre a souligné que ce Conseil est d'une «grande importance pour la mise en oeuvre de la politique nationale éducative, dans la continuité du processus et de la mission déjà lorsqu'il était un Comité national des programmes». Il ajoutera que le CNP devrait «émettre des avis et faire des propositions, sur toute question relative aux programmes éducatifs, à partir de leur conception et leur élaboration jusqu'à leur évaluation».

Le CNP est, également, chargé, selon le ministre «de contribuer à la mise en oeuvre des programmes et de leur suivi sur le terrain (horaires, pédagogie), afin que ces préoccupations se concrétisent sur le terrain». Le ministre a,en outre, appelé les membres du CNP à «consacrer la numérisation, soutenir l'orientation scientifique et technologique dans les nouveaux programmes...et adapter les compétences des élèves aux normes internationales». En tant que tel, le Conseil a aussi pour mission de proposer la conception générale de l'enseignement et l'élaboration des objectifs généraux de l'enseignement à partir des finalités de l'éducation. Il est,de plus, chargé de la «définition des profils de la formation du personnel d'enseignement par l'exploitation des observations, avis et recommandations, émis par le Conseil national d'éducation et de formation (Cnef) et l'Observatoire national d'éducation et de formation (Onef), relatifs aux programmes, moyens didactiques et équipements scientifiques et pédagogiques. Présidé par le professeur Loucif Abdellah, cadre formateur au ministère, le CNP est formé de hauts responsables de l'administration centrale en charge de l'enseignement, de l'inspecteur général de l'Éducation nationale, de deux praticiens dans le domaine de la pédagogie, du DG de l'Institut national de recherche en éducation (Inre), du directeur de l'Onef, du président du Cnef, des présidents des groupes spécialisés. On compte parmi sa composante cinq membres universitaires dans les domaines pédagogiques (langues, sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales, sciences exactes et expérimentales, technologie, arts et éducation physique et sportive), et autres cadres expérimentés relevant de diverses institutions versées dans le domaine de l'éducation.

Le CNP compte également des experts du Conseil supérieur de la langue arabe (Csla), du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), du Haut Conseil islamique (HCI) et du Centre national d'études et de

recherche sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954.

Le Cnapeste ne mobilise plus

Le deuxième débrayage cyclique, lancé par le Cnapeste, n'a pas eu l'effet escompté.

Son mot d'ordre a été, hier, très peu suivi, selon la cellule de communication de la tutelle, au niveau des trois paliers de l'Education nationale. Celle-ci a indiqué, hier, dans un communiqué, que «le taux de suivi de la grève, lancée par le Cnapeste, est estimé à 2,8%».

Le langage des chiffres montre «un fléchissement»de la mobilisation des enseignants. Cela du fait que le taux de suivi de la grève, lancée par le même syndicat, a été estimé, la semaine dernière, à 3,6%». En attendant d'en savoir plus sur la suite de ce mouvement de grève, qui bouclera aujourd'hui son deuxième jour, la position des enseignants, sur ce débrayage, reste fortement mitigée. Même les lycées où le Cnapeste était traditionnellement présent, n'ont pas suivi le mot d'ordre. Les établissements secondaires étaient, hier, nombreux à rester «insensibles» à l'appel à la grève.