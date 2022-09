Un diabolique stratagème est mis en place par un chômeur de luxe, qui arrive à jouer au taxi-clandestin, histoire d'arrondir les difficiles fins de mois...Follow-me! Il y a quelques années judiciaires, les magistrats étaient presque démunis du nécessaire. Par exemple, nous avions connu plusieurs magistrats qui ne pouvaient pas se payer une voiture. Résultat des courses: on rencontrait des procureurs prenant un taxi. D'autres, faisaient du stop dans l' espoir qu' un collègue mieux loti passât ou encore, nous rencontrâmes un juge d' instruction dans un train de banlieue en compagnie d'un inculpé libre à entendre plus tard. Oui! C'est vrai et authentique! Aujourd'hui, grâce au recrutement à tout- va,-sans faire attention à la qualité- près de cinq mille magistrats sur les six mille trois cents et quelques sont tous véhiculés et Dieu merci, à ce niveau au moins, nos juges et procureurs sont mieux que leurs ainés dd'il y a vingt ans. Voici l'histoire dont les faits remontent à une vingtaine d'années judiciaires qui avait, à l' époque, déstabilisé la chancellerie et fit un tapage entre les magistrats qui subissaient alors les assauts de qui vous savez et qui ne séviront plus jamais, nous l' espérons de tout coeur, et des suspensions suivies de «à qui le tour?» des pauvres magistrats impuissants car la formule d'avant, était celle - ci: «Un magistrat, ça suit le mouvement ou ça démissionne ou il est démis.» C'est triste, mais c'était l'amère réalité, il y a si longtemps!