Cinq personnes ont été interpellées à Tizi Ouzou et placées en détention préventive pour «atteinte à l'unité nationale», «appartenance à une organisation terroriste» et «incitation à la haine», a annoncé, hier, un communiqué du tribunal de Draâ El Mizan. Selon les détails fournis par cette institution judiciaire, l'interpellation des cinq individus fait suite à «une plainte déposée auprès de la brigade de Gendarmerie nationale des Ouadhias, par 64 citoyens du village Ait Abdelmoumène de la commune de Tizi n' Tlata contre un groupe appartenant au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), une organisation terroriste». Dans cette plainte, il est reproché aux individus, objet de la plainte, d'avoir «porté atteinte au prophète Mohammed (Qsssl), profané le Coran, insulté l'islam et l'Etat, menacé des femmes du village qui font la prière et menacé de mort des gens qui pratiquent la prière, via la page ‘‘Massinissa Aït Abd El moumen'' sur le réseau social facebook», a-t-on souligné de même source. La brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Tizi Ouzou a été chargée par le parquet de poursuivre l'enquête préliminaire concernant cette affaire, a-t-on ajouté dans le même communiqué. La vérification effectuée concernant cette page facebook a révélé «son lien direct avec le mouvement terroriste MAK, à travers les photos et discours appelant à porter atteinte à l'unité nationale et au prophète Mohammed (Qsssl), à l'islam et appelant à la violence en diffusant des photos d'armes et de personnes encagoulées». L'enquête a également abouti à l'identification de quatre administrateurs de ladite page et de l'un des représentants de ces mouvements, a précisé le communiqué.