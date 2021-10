La traque se poursuit, mettant à mal les citadelles abritant les pourvoyeurs de la mort. Plusieurs de ces réseaux tombent l'un après l'autre, notamment dans la wilaya de Mostaganem qui est frappée de plein fouet par ce phénomène. Le dernier en date remonte à la fin de la semaine passée. Dans cette offensive qu'ils ont déclenchée, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont démantelé un réseau criminel, formé de passeurs de migrants clandestins par mer. «Cette opération a été effectuée suite à un contrôle à la Salamandre, où les policiers de la section de la lutte contre l'émigration clandestine ont découvert un gilet de sauvetage à l'intérieur d'un véhicule à bord duquel se trouvaient cinq individus, a indiqué une source sécuritaire, expliquant qu'«après avoir avisé le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, de la situation et ouvert une enquête sur l'affaire, il s'est avéré que deux des cinq mis en cause qui étaient à bord du véhicule, appartiennent à un réseau criminel spécialisé dans les traversées clandestines en mer». Et ce n'est pas tout.

La même source ajoute que les mis en cause n'ont rien trouvé de mieux à faire que «de louer un appartement dans l'un des quartiers de la ville de Mostaganem». «Cette habitation servait de lieu d'hébergement pour six candidats à l'émigration clandestine, issus des wilayas d'Alger, de Constantine et de Tipaza», expliquant que ces candidats attendaient l'amélioration des conditions météorologiques pour s'aventurer en mer, à bord d'une embarcation de 40 CV, à partir d'une plage non surveillée».

Les investigations ont démontré qu'en «raison des mauvaises conditions météorologiques, ce groupe a dû rebrousser chemin après avoir tenté de quitter le littoral national, depuis Mostaganem. «Ils ont navigué

40 à 50 kilomètres au large de la mer avant de rallier la côte mostaganémoise, en faisant demi-tour», a-t-on expliqué, soulignant que «les policiers ont identifié trois membres de ce réseau de passeurs ayant accompagné les candidats à l'émigration clandestine et piloté l'embarcation pneumatique, qui ont été arrêtés». Poursuivis pour les chefs d'inculpation liés à l'émigration clandestine, constitution de groupe criminel, organisation de traversées clandestines en mer, une procédure judiciaire a été engagée contre tous les mis en cause, au nombre de neuf individus, arrêtés et présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, parmi lesquels, trois individus, âgés entre 33 et 49 ans, ont été placés sous mandat de dépôt. Dans une autre opération, les éléments de la police judiciaire de la 9e sûreté urbaine de Mostaganem, ont appréhendé un réseau composé de deux individus. Ces derniers organisaient des traversées par mer, dans le cadre de l'émigration clandestine. En lançant cette opération, les policiers ont agi suite à une plainte parvenue de deux personnes qui seraient victimes d'escroquerie de la part des deux prévenus, en échange d'une somme d'argent. Les deux victimes ont remis aux suspects les sommes d'argent convenues (450 000 dinars), avant qu'elles ne fassent l'objet d'une escroquerie, lorsqu'elles réclamèrent la restitution de l'argent versé. Une procédure judiciaire a été engagée et les prévenus ont été présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a placé l'un d'eux (majeur) en détention provisoire et l'autre (mineur) s'est vu adresser une citation directe.