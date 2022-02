Cinq passeurs, membres d'un réseau spécialisé dans la traversée clandestine par mer et de trafic de migrants, viennent d'être arrêtés. «Ce coup de filet a été opéré par les services de police de la daïra d'Aïn El Türck», a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d'Oran, soulignant que «ces arrestations ont été le fruit de l'exploitation des informations parvenues aux policiers selon lesquelles les membres du réseau au nombre de cinq individus préparaient des traversées clandestines par mer à partir de l'une des plages de la corniche oranaise».

Les policiers ont lancé leurs investigations, qui ont abouti à l'identification et la localisation des membres dudit réseau. Ce dernier est composé, outre le reste des membres, d'un mineur. «Ils ont été arrêtés alors qu'ils étaient sur le point d'embarquer pour une traversée clandestine», indique la même source.

Cette opération a été sanctionnée par la saisie d'une embarcation dotée d'un moteur de puissance de 115 chevaux vapeur, 14 jerricans de carburant, des armes blanches prohibées de grand calibre. «Une procédure judiciaire a été ouverte contre les mis en cause sous l'accusation de formation d'une bande de malfaiteurs dans le but de préparer le crime de trafic d'êtres humains», indique-t-on de même source, expliquant que «les mis en cause sont poursuivis pour des chefs d'accusation liés à l'organisation de traversées clandestines par mer à partir du territoire national pour une ou plusieurs personnes contre un bénéfice financier, mise de la vie d'autrui en danger».