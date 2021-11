Le président de l'APC et son adjoint de Bir El Djir est condamné par la chambre pénale près la cour d'Oran, à 5 années de prison ferme. La même sentence a été prononcée contre un entrepreneur, reconnu coupable d'avoir bénéficié des largesses de la part de maire et de son adjoint. La même chambre a prononcé une peine de 3 ans d'emprisonnement à l'encontre du secrétaire général et la contrôleuse financière de la même municipalité. Les mis en cause ont été poursuivis pour des chefs d'inculpations liés à la corruption dont entre autres la constitution d'une bande de malfaiteurs, dilapidation des deniers publics en concluant, entre 2016 et 2017, des transactions douteuses, abus de pouvoir, faux et usage de faux, et autres chefs d'accusation liés à la corruption.

Dans sa plaidoirie qu'il a tenue le jour du procès, l'avocat général a requis l'aggravation de peines à l'encontre de tous les accusés, ces derniers ont interjeté, auprès de la Cour suprême, un pourvoi en cassation. Autrement dit, ils ont, conformément à la loi, réclamé un nouveau procès en présentant de nouveaux élément, sachant qu'ils ont été jugés et condamnés par le tribunal de première instance à 7 ans de prison ferme. Cette affaire cite, outre le maire, son adjoint, le secrétaire général, la contrôleuse financière de la commune de Bir El Djir, et un entrepreneur. Elle a été déclenchée par les éléments de la brigade financière et économique d'Oran, suite à une plainte déposée par l'ex- wali d'Oran; ce dernier a signalé de scabreux scandales financiers marquant la gestion des affaires de la cité, la commune de Bir El Djir située dans la partie est de la wilaya d'Oran.