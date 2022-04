L'audience correctionnelle de la cour d'Alger, du mardi 19 avril 2022, où plus de la moitié du rôle, a été reportée pour diverses raisons.

Mais, l'audience qui s'est tout de même déroulée potablement, dans l'ensemble, a vu curieusement, la fin des débats, se terminer en queue de poisson, par la faute d'un policier, qui a peut-être, fait semblant d'ignorer les us ou coutumes des juridictions, ou par «z'kara» vis-à-vis des quelques quarante avocats présents!

La fin a eu lieu devant une extraordinaire juge, en l'occurrence, la délicieuse et compétente Naïma Dahmani, qui n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, l'attitude des plus négatives, d'un policier, qui a usé de tant de zèle, jusqu'à énerver plus d'un avocat. En effet, alors que la salle allait être évacuée, pour permettre aux détenus, dont d'anciens hauts cadres du pays - ministres-walis-hommes d'affaires etc. de sortir et reprendre le chemin de la cellule. C'est alors que le flic, probablement pris d'une crise «passagère» ramadhanesque, s'adressa d'une manière peu cavalière à un groupe de conseils debout aux abords du box des accusés. Me Zéraïa, membre du Conseil de l'ordre de la capitale pria le policier «fautif» de se taire et de ne plus s'adresser vulgairement, à ses confrères.

Le brouhaha soulevé par les antagonistes fit, qu'ils élevèrent le ton, et tout ce «cinéma» allait prendre de l'ampleur, après que le policier et un avocat en pleine ire, eurent vite échangé des «amabilités» du genre «moi, je t'aime! - Moi, non plus!», vit la présidente de la composition pénale héler doucement, le flic, pour le prier d'aller, au plus vite, changer de place et prendre l'air chaud, ailleurs!

Le policier s'exécuta en un clin d'oeil, et le «pompier» Dahmani réussit en deux temps trois mouvements, à cerner le feu «incident», et freiner net, ce qui pouvait aller à l'impossible, en ce 18ème jour de Ramadhan 1444! Naïma Dahmani, cette magistrate qui ne doit à personne, son ascension, a démontré une fois encore qu'une juge du siège vraiment indépendante, ignore les coups bas et autres mesquineries, émanant même des fics! Bravo, présidente, bravo Me Abdelkrim Guenouche et Me El-Khemissi Zéraïa et à tous les défenseurs, pour leur participation à l'extinction du feu, allumé, en ce dix-huitième jour de Ramadhan 1444, par seigneur «taghenènte»!