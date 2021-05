En cette fin de mois sacré de jeûne, la mercuriale semble être plus «clémente». Certes, la chaleur aidant y est pour quelque chose. En effet, la température en hausse risque d'abîmer quantité de fruits et légumes proposés, aussi les négociants ont pris leurs précautions afin que les baisses ne soient pas en deçà des pertes encourues dues à la conservation difficile des produits. Ce qui explique quelque peu cette tendance baissière aussi minime soit-elle. En une semaine, les prix ont connu une baisse appréciable d'autant que les bourses des simples lambda commençaient à s'étriquer et ressentir les effets des dépenses intempestives qui caractérisent chaque début du mois de Ramadhan budgétivore en plusieurs points.En effet, en temps normal peu de familles, même moyennes, peuvent se targuer de consommer quotidiennement viandes ou volailles et fruits. Pendant le mois sacré, les pères et mères de familles se «doivent» de présenter une «meïda» riche à leur progéniture à l'image des voisins, parents et alliés, quitte à s'endetter, ce qui est hélas, souvent le cas. Les monts de piété en témoignent en ces temps-ci. Hormis quelques rares boucheries achalandées, les autres commerces sont quasiment désertés ces derniers jours du Ramadhan. Les petites bourses sont, depuis la mi-Ramadhan, déjà, orientées vers l'habillement de leurs mioches, un nouveau défi de taille auquel les ménages devront faire face avec une certaine dignité qui ne saurait cacher leur désarroi devant tant de dépenses successives. Les plus prudents, et les plus nantis, se sont adonnés à cette «gymnastique» dès le 15eme jour du Ramadhan pour éviter le grand rush qui les attend les jours précédant l'Aïd El Fitr.