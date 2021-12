Au moins 200 zones d'ombre ont été recensées par les services de la wilaya de Constantine, à travers les territoires de ses 12 communes. Pour concrétiser le projet de développement lancé, il y a 2 ans par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, Constantine a bénéficié de 1,5 milliard de dinars. Un budget qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des habitants des zones d'ombre. L'élaboration d'un plan d'action permettant une prise en charge «rationnelle» des besoins des populations ciblées, était donc plus que nécessaire.

Une étude réelle stricte sur la situation de chaque zone d'ombre recensée, a été planifiée par les services concernés de la wilaya, de concert avec les responsables et élus locaux des communes. Le but était de définir les besoins exprimés pour déterminer des interventions ciblées et efficaces en fonction des priorités. Les projets sont en cours depuis le mois de mars, sous le contrôle d'une commission composée des services techniques de la wilaya.

Le calendrier de réception des travaux, s'étalera jusqu'au début 2022 pour les opérations jugées plus ou moins compliquées, tandis que d'autres travaux d'aménagement extérieur, notamment sont réceptionnés. Sur le terrain, on constate, en effet, que d'importants projets ont vu le jour. On citera l'exemple des 361 foyers répartis sur plusieurs zones d'ombre des communes de Beni H'midène et d'Aïn Smara, raccordés au réseau de gaz naturel et d'électricité. Le raccordement au réseau de gaz naturel a ciblé 206 habitations, dont 156 foyers dans la mechta de Beni Oueguad et 15 autres dans celle d'Aïn Kesiba relevant de la commune de Beni H'midène ainsi que 35 foyers, dans la zone d'ombre, Belkerfa Amar, à Aïn Smara.

Ces actions ont nécessité la réalisation d'un réseau de gaz de distribution de près de 4 km et la mobilisation d'une enveloppe financière de 10 millions DA, puisés du budget de wilaya de l'exercice 2020. Concernant l'alimentation en énergie électrique, 155 foyers répartis sur les villages de Hemayed et de Belkerfa Amar à Aïn Smara ont bénéficié des bienfaits de cette énergie, à travers la réalisation de plus de 4 km de réseau de distribution pour 11,5 millions DA. On peut citer aussi l'exemple des 33 foyers de la zone d'ombre de Houima, située à une dizaine de km au centre de la localité de Beni H'midene ont été raccordés au réseau d'alimentation en eau potable.

Dans son plan d'action à court terme, le secteur des ressources en eau a lancé, une série de projets au profit des habitants de ces localités, après le recensement effectué des 200 foyers. La direction a réservé des enveloppes financières considérables pour de nombreux projets concernant le secteur de l'eau potable, afin d'améliorer le taux de couverture et d'approvisionnement des habitants de la wilaya de cette matière vitale, ainsi que de lever l'injustice qui a frappé les zones d'ombre pendant plusieurs années, au cours de laquelle ses habitants ont enduré le calvaire, à cause de l'absence de cette matière vitale.

Il est question aussi de deux projets dans le domaine de l'assainissement au profit des zones d'ombre d'une valeur financière d'environ 500 millions DA, avec le projet d'un réservoir d'eau et une station de pompage dans la région d'Aïn Nehas dans le cadre de l'aménagement de cette dernière localité et ses environs. Cela va permettre de couvrir 10 zones d'ombre rattachées à la région.

À noter que le financement de projets orientés sur les zones d'ombre a reposé sur diverses sources, tels que le Programme de développement municipal, celui de développement de la steppe et le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, à travers la mobilisation des allocations financières estimées à près de 599 milliards DA, lesquelles ont permis de rattraper le retard accusé dans le domaine du développement local, d'atténuer la souffrance des habitants de ces zones et de lever les problèmes et les obstacles auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne.