Mardi dernier Chakib Khelil, l'ancien ami de feu Abdelaziz Bouteflika, président de la République, démissionnaire, en 2019, et puissant patron de Sonatrach, avant de se charger carrément du ministère de l'Énergie et des Mines, a été condamné, en correctionnelle, par défaut, à une peine d'emprisonnement de 20 ans dans une vieille affaire qui n'a rien à voir avec Sonatrach «1» dont le procès était de retour de la Cour suprême, et renvoyé pour la 4ème fois, se tiendra finalement, jeudi 23 juin 2022, à la cour d'Alger. Cette très lourde condamnation en correctionnelle, est la conséquence d'un ex-haut cadre de l'Algérie, accusé, convoqué depuis près de huit ans par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi - M'hamed -Alger, qui refuse de se livrer à la justice de son pays. Pourtant, l'ex-homme fort de l'ex- régime de Bouteflika, ex-président de la République, sait, mieux que quiconque, que la justice a le bras long! Même s'il devait être appelé à la barre, en vue de répondre des accusations qui pèsent encore sur lui, jeudi prochain, par l'excellente juge, Naïma Dahmani, présidente du tribunal criminel d'Alger, Chakib Khelil devrait alors réfléchir un moment sur son absence volontaire, qui ferait de lui unb «fuyard» refusant de se présenter en chair et en os, devant les juges algériens. Le mieux serait qu'i fasse confiance à ses compatriotes puisqu'il a affirmé lors d'une interview accordée à une chaîne privée algérienne, qu'il n'avait pas une nationalité, autre qu'algérienne! Où est donc l'os qui le bloque? Il faudra bien qu'un jour, que ces poursuites, fondées ou pas, prennent fin, d'une manière ou d'une autre! En attendant, il traînera le verdict du mardi 14 juin 2022, émanant d'une juridiction algérienne! Pourtant, lors de l'entrevue avec le rédacteur en chef de ladite chaîne tv, Chakib Khelil, a montré un visage serein, disant haut et fort sa confiance en la justice» de son pays. Cependant, il sera amer, en évoquant ses proches collaborateurs, alors en instruction, et dira son étonnement devant le traitement fait à ces mêmes loyaux et innocents collaborateurs! C'était là, une forme de retrait sur soi, car il avait deviné le sort qui l'attendait avant 2019!

Alors, Chakib Khalil sera-t-il présent jeudi prochain à la cour d'Alger? Mystère et boule de gomme!