La wilaya d'Oran dispose des moyens nécessaires pour la réalisation des projets de développement entrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des habitants des zones d'ombre.

De l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, cette wilaya recèle d'importantes potentialités lui permettant d'en finir une bonne fois pour toutes, avec la stagnation et de sortir du marasme l'ayant frappé des années durant. Etant capitale du tourisme, El Bahia est également un pôle agricole non moins important, d'où d'importants moyens financiers qui lui ont été accordés ces dernières années, en plus de ceux dont elle dispose pour le développement de ces zones à faire sortir de l'ombre.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. En un laps de temps record, les habitants des villages Slatna et El Guetni, dans la commune de Boufatis et El Hedjadjma, dans la commune d'Aïn El Biya, ont fait leurs adieux au cauchemar du «sous- développement glaçant» les ayant apprivoisés des décennies durant. Écoles, cantines et transport scolaires, salles de soins, réseaux d'assainissement et d'eau potable, électrification, bitumage des routes, ont constitué l'essentiel de ces projets devant faire sortir plusieurs milliers d'habitants du dénuement et de la mal-vie. Plusieurs opérations ont été programmées dans ce sens.

La prise en charge de ces zones d'ombre est chèrement payée.

Dans les villages Slatna et El Guetni, relevant de la commune de Boufatis, les habitants ont bénéficié de plusieurs opérations, comme le raccordement de 617 foyers au réseau de gaz de ville, avec la réalisation d'une station de basse tension (2 500 mètres cubes/heure) pour un coût global des deux projets, d'une longueur supérieure à 17 kilomètres, de plus de 134 millions de DA.

Idem pour le village Hedjadjma, dans la commune d'Ain El Biya, localité située dans la partie est d'Oran.

Prés de 700 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel, d'une longueur de 5,3 km. Le montant alloué à ce projet est de plus de 166 millions dinars. L'éclairage du chemin vicinal reliant Chehaïria au douar Hedjadjma, sur un itinéraire de 3 km, a été réhabilité et renforcé en le dotant d'un équipement technique Led, en plus de la pose de 280 poteaux électriques.

Dans la commune de Bethioua, un transformateur électrique a été posé ces derniers jours. Cet équipement permettra le renforcement de l'éclairage public et la fourniture à 17 foyers de l'électricité sur un linéaire de 2,3 km. Un budget de 10 millions de dinars a été consacré à ce projet. Le constat est des plus révélateurs.

Loin du somptueux Front de mer s'est, plusieurs décennies durant, caché un gigantesque chantier à ouvrir dans l'immédiat. Ce dernier est composé de 64 zones d'ombre, dispersées à travers 15 communes abritant une population de plus de 62 000 habitants et pour lesquels près de 100 opérations de développement ont été programmées. Ces projets de différents types reviennent pour un coût de 1,5 milliard de dinars. L'année dernière a été marquée par la réalisation de 37 opérations de développement. Pour cette année, 58 autres projets sont en cours de concrétisation, dans 15 communes.