La grogne des magistrats qui secoue ces jours- ci, la chancellerie, dure depuis belle lurette.

Le sacré devoir de réserve ligote littéralement les magistrats qui voudraient tant vider leur «besaces».

Nous avons eu une discussion avec un parquetier, qui a accepté de nous livrer ses sentiments, à condition de garder l'anonymat, il y a de cela plus d'un mois, le devoir de réserve ne le laissa pas continuer sur le sujet, mais un autre, non ligoté par le poste spécifique, s'en donna à coeur joie, déclara tout de go: « Nous sommes les parents pauvres de la magistrature, et monsieur Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, anciennement premier président de la Cour suprême, ancien big boss au sein du Premier ministère Ahmed Benbitour, au sein de l'appareil de l'APN, ancien «voit tout, entend tout, remarque tout, » devrait se mettre carrément du côté de ses «enfants» en usant de plus de rudesse envers ses interlocuteurs, qui ne connaissent pas bien les rouages de la magistrature, et convaincre le pouvoir i.e. le président de la République du bien-fondé des demandes des «robes noires», de toutes les «robes noires»! Nous sommes en 2022, et non en 1982, période où le pouvoir de l'époque s'est ouvert à la société, certes, mais pas entièrement! De deux choses l'une: ou nous sommes l'Algérie, et alors là, nous n'avons rien à voir avec les pays autres, que «nous»,qui sommes mûrs pour prendre notre destin en main, ou bien nous continuerons à «copier» les autres sans aucune perspective!

Pour ce faire, il faut et il suffit qu'un climat de confiance s'installe dès demain, pour que la crédibilité du magistrat soit reconnue par le peuple, et seulement, lui! Il faut que les conseillers dans tous les domaines, du président de la République, se débarrassent du complexe de «l'étranger», et se mettent à penser uniquement, «algérien!». Vous rendez-vous compte ce que représente l'indépendance de la justice, du juge du siège, du juge d'instruction, du procureur, pour le commun des citoyens? Je connais le doyen de la promotion de 1992, issu de l'École nationale de la magistrature, qui est aujourd'hui marchand... de babioles, car il avait démissionné au lendemain de la visite-éclair d'un big boss du ministère, qui nous annonça, comme ça, que dorénavant, avec les futurs événements qui s'annoncent sombres

«seules, les fermes et rigides instructions, seront vos guides!». Alors, vous voyez où en est la situation actuelle? Il est temps de réunir les

«états généraux «de la magistrature et de se mettre de suite au boulot afin de vite passer à la vitesse supérieure, et raisonnable du processus de «l'indépendance de la justice», de donner un espoir certain pour la génération actuelle et celle en marche, pour rendre le sourire au peuple qui n'a que trop attendu cet évènement, qu'est la vraie indépendance de la justice!

D'ici là, espérons que la raison et le dialogue l'emporteront sur les menaces de grève, et tous les mots qui ne mèneront qu'aux maux!